Wegovy attire l’attention à Berri-UQAM

Au début de 2026, la compagnie pharmaceutique Novo Nordisk a placardé de nombreuses publicités de Wegovy les murs et les tourniquets de la station de métro Berri-UQAM. Wegovy est un médicament destiné au traitement du diabète de type 2 et pour les personnes atteintes d’obésité.

Pour la docteure Michelle Houde, médecin en santé publique, afficher des publicités dans un environnement aussi diversifié que la station Berri-UQAM pose des risques importants sur la perpétuation d’une culture de la minceur.

Le Montréal Campus s’est entretenu avec des médecins et des experts de la publicité afin de mieux comprendre le phénomène et ses conséquences sur les usagers du métro.