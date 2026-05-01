Mention photo : Allyson Caron-Pelletier
Jade Trudelle

CobayeS’entraîner avec un bébé, tout un sport!

La chaîne de gyms montréalaise Le Vestiaire propose des cours de groupe aux futurs ou très jeunes parents. Poids adaptés, temps alloué à l’allaitement et ambiance décontractée : le fonctionnement des cours « Moms and Dads » est pensé spécialement pour les parents accompagnés de leurs bébés.

À travers les haltères et les tapis de course, une collaboratrice du Montréal Campus a participé à l’un de ces cours avec son fils de 18 mois, Edgar. Est-il vraiment possible de s’entraîner avec un poupon? Quelle est la dynamique entre les participant(e)s et leurs enfants?

« Ça enlève l’isolement que les mamans vivent »

Sabrina Verrette, entraîneuse au Vestiaire

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