La chaîne de gyms montréalaise Le Vestiaire propose des cours de groupe aux futurs ou très jeunes parents. Poids adaptés, temps alloué à l’allaitement et ambiance décontractée : le fonctionnement des cours « Moms and Dads » est pensé spécialement pour les parents accompagnés de leurs bébés.

À travers les haltères et les tapis de course, une collaboratrice du Montréal Campus a participé à l’un de ces cours avec son fils de 18 mois, Edgar. Est-il vraiment possible de s’entraîner avec un poupon? Quelle est la dynamique entre les participant(e)s et leurs enfants?