Tisser des liens une maille à la fois

Le club de tricot de la Faculté des sciences de l’UQAM se réunit chaque semaine autour d’activités créatives pour contrer le stress engendré par des études en sciences. Le Montréal Campus a participé à une de leurs activités d’initiation au tricot.
Le club de tricot de la Faculté des sciences de l’UQAM se réunit chaque semaine autour d’activités créatives pour contrer le stress engendré par des études en sciences. Le Montréal Campus a participé à une de leurs activités d’initiation au tricot.
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