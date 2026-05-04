Une odeur de vieux livres, des allées étroites, des kiosques débordant d’objets oubliés, le Marché aux puces Saint-Michel n’a pas changé. Alors que les friperies vintage et les reventes en ligne gagnent en popularité, ce précurseur tient bon. Il continue de séduire par ses trouvailles insolites et par ses trésors millésimés. Le Montréal Campus a poussé la porte du marché et est allé à la rencontre de ceux et de celles qui y tiennent boutique ou qui continuent de s’y aventurer.