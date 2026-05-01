Mankind Project au service des hommes

« Êtes-vous prêt à réveiller l’homme que vous voulez être? », c’est ce qu’affiche le site Web de ManKind Project. Actif dans une vingtaine de pays, cet organisme a pour objectif de « développer un sentiment de masculinité sain et mature ».

Retraites, groupes de discussion et ateliers relationnels sont au menu, entre hommes seulement. D’autres groupes de parole sans femmes, comme Écoute Entraide, offrent des rencontres de soutien hebdomadaires gratuites.

Le Montréal Campus s’est entretenu avec ces deux organismes pour comprendre l’attrait de ces cercles de parole.