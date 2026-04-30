Notre chroniqueur a appris à cuisiner la protéine végétale texturée, indispensable aux végétalien(ne)s.
Charles Dessureault

CobayeJe suis devenu végétalien du jour au lendemain

Avec le dérèglement climatique, certain(e)s sont tenté(e)s de modifier leurs habitudes alimentaires pour donner un répit à la planète. Est-il possible de réaliser un basculement de régime alimentaire vers le végétalisme en un mois? À titre de cobaye, notre chroniqueur Pierre-Alexandre Larouche s’est prêté au jeu en devenant végétalien pendant trente jours. 


Envies subites de manger de la viande, démotivation pour le végétalisme, difficultés à trouver des recettes végétaliennes : Pierre-Alexandre a-t-il réussi son défi? A-t-il gardé ses habitudes végétaliennes après son expérience?

« J’ai cédé : j’ai mangé deux ailes de poulet au Super Bowl »

Pierre-Alexandre Larouche, chroniqueur

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