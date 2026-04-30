Avec le dérèglement climatique, certain(e)s sont tenté(e)s de modifier leurs habitudes alimentaires pour donner un répit à la planète. Est-il possible de réaliser un basculement de régime alimentaire vers le végétalisme en un mois? À titre de cobaye, notre chroniqueur Pierre-Alexandre Larouche s’est prêté au jeu en devenant végétalien pendant trente jours.



Envies subites de manger de la viande, démotivation pour le végétalisme, difficultés à trouver des recettes végétaliennes : Pierre-Alexandre a-t-il réussi son défi? A-t-il gardé ses habitudes végétaliennes après son expérience?

