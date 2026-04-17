Le hockey amateur, ce sport qui nous rassemble

Très populaires au Québec, les ligues de garage amateur sont une bonne façon de combiner activité physique et relations sociales. Elles incarnent des lieux inclusifs qui accueillent des personnes de tout niveau, sexe ou âge, que l’on soit aguerri(e) ou à la recherche d’un nouveau loisir. Le Montréal Campus a assisté à une rencontre de la division récréative mixte de la Ligue Fédérale des As, à l’aréna du Collège Notre-Dame, pour découvrir ce phénomène qui incarne l’identité québécoise.