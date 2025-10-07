Une communauté de femmes tissée serrée

En février 2025, les Cercles de fermières du Québec, la plus grande association féminine au Québec, fêtaient leurs 110 ans. Au cercle d’Hochelaga-Maisonneuve, les fermières se réunissent chaque semaine pour placoter et s’entraider dans leurs projets d’art textile. Déterminées à transmettre leurs savoirs, elles ont dû s’adapter à la réalité des plus jeunes générations.

