En février 2025, les Cercles de fermières du Québec, la plus grande association féminine au Québec, fêtaient leurs 110 ans. Au cercle d’Hochelaga-Maisonneuve, les fermières se réunissent chaque semaine pour placoter et s’entraider dans leurs projets d’art textile. Déterminées à transmettre leurs savoirs, elles ont dû s’adapter à la réalité des plus jeunes générations.
Une communauté de femmes tissée serrée
En février 2025, les Cercles de fermières du Québec, la plus grande association féminine au Québec, fêtaient leurs 110 ans. Au cercle d’Hochelaga-Maisonneuve, les fermières se réunissent chaque semaine pour placoter et s’entraider dans leurs projets d’art textile. Déterminées à transmettre leurs savoirs, elles ont dû s’adapter à la réalité des plus jeunes générations.
Laisser un commentaire