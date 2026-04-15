Le Montréal Campus a rejoint le Conseil de presse

Et si le Montréal Campus devenait le premier journal étudiant à adhérer au Conseil de presse du Québec, tribunal d’honneur du journalisme québécois? C’est avec beaucoup de fierté que l’on peut vous dire que le projet s’est concrétisé le 10 avril dernier.

Évidemment, cette décision ne sort pas de nulle part. L’idée a germé il y a deux ans déjà d’une discussion avec Pierre-Paul Noreau, président de l’organisme, qui a rendu possible la création d’un tarif étudiant. Depuis, les réflexions se sont multipliées. L’équipe de direction actuelle du Montréal Campus a présenté le projet à son équipe, puis à son conseil d’administration. Notre demande d’adhésion a été analysée par le Conseil et votre journal étudiant est désormais membre associé de cette institution qui regroupe 29 membres réguliers ou associés, dont Radio-Canada, les Coops de l’information et la radio étudiante de l’UQAM, CHOQ.ca.

Nous tenions à vous partager cette nouvelle, cher lectorat, mais aussi à vous en expliquer les raisons.

Un seul et même guide de déontologie

Cette année, notre équipe a voulu mettre les points sur les i en ce qui concerne nos règles déontologiques. Rejoindre le Conseil de presse, c’est avant tout adhérer à un seul et même guide de déontologie.

Par le passé, le Montréal Campus s’inspirait des normes du milieu sans se référer à un cadre réglementaire unique. Cela ne signifie pas pour autant que nos contenus échappaient à toute rigueur. Les yeux d’au moins quatre personnes scrutaient et scrutent toujours chaque production écrite ou multimédia avant sa publication, afin d’en assurer la complétude, l’équilibre des parties et l’identification correcte des sources.

Certes, nous reconnaissons que l’absence de règles formelles, accessibles et clairement établies a pu créer un certain flou quant à notre déontologie. Des membres de la communauté uqamienne ont exprimé des inquiétudes, voire de la méfiance envers le Montréal Campus à ce titre. Certaines de leurs critiques étaient fondées et nous les avons entendues. Nous cherchons par la présente à apaiser leurs préoccupations.

Mécanisme de plainte

En adhérant au Conseil de presse, le Montréal Campus s’engage aussi à accepter la critique et à se soumettre à un mécanisme formel de traitement de plaintes, en cas de bévue déontologique. Rappelons que ce recours existait déjà : il a toujours été possible de déposer une plainte envers l’un de nos contenus, même sans que nous soyons membres du Conseil. Nous souhaitons rendre ce mécanisme plus visible et rappeler que toute personne estimant qu’un manquement déontologique a été commis peut déposer une plainte auprès de l’instance officielle et par excellence au Québec.

La possibilité d’un blâme ne doit toutefois pas inquiéter nos collaborateurs et collaboratrices. Le Montréal Campus reste une école où l’on fait ses premières armes en journalisme et personne n’attend de vous la perfection déontologique. Plus encore, le Conseil de presse n’exerce qu’un pouvoir de sanction morale et ne possède aucune autorité judiciaire ou coercitive. Vous pouvez respirer. Notre équipe sera là pour vous relire et vérifiera soigneusement chaque contenu avant sa publication afin d’assurer le respect des standards du Conseil de presse.

Engagement à publier

Pour répondre aux attentes du Conseil et faire preuve de transparence envers notre public, nous publierons dorénavant sur notre site Web toute plainte portée à notre égard qui a été retenue par le Conseil. N’ayant pas énormément d’expérience dans le milieu professionnel, nous sommes conscient(e)s qu’il y a place à l’erreur malgré tous nos efforts. Nous vous assurons que nous faisons de notre mieux et que nous apprenons de nos faux pas. Toutefois, même si nous sommes étudiant(e)s, nous estimons qu’en adoptant les meilleurs standards journalistiques, soit ceux des professionnel(le)s, nous contribuerons à rendre plus crédible et rigoureux le travail de nos journalistes.

À titre de membre associé, le Montréal Campus pourra désormais bénéficier de formations offertes par le Conseil de presse. Cela signifie davantage de rigueur dans l’ensemble de notre démarche et nous espérons sincèrement que cela transparaisse dans notre contenu.

Enfin, notre adhésion au Conseil de presse se veut un gage de respect envers vous, notre lectorat. Nous espérons qu’elle contribuera à renforcer la crédibilité du Montréal Campus et à consolider le lien de confiance qui nous unit.Rejoindre ce tribunal honorifique, c’est, certes, ancrer durablement la déontologie dans la démarche campusienne, mais c’est aussi un engagement, y compris financier, envers la rigueur et la transparence. Un engagement que nous léguons aux prochaines équipes du Montréal Campus avec fierté. Car un média n’est rien sans la confiance de son public.