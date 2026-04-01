Espresso et électro

Les matins sont, pour certain(e)s, synonyme d’un nouveau départ, alors que, pour d’autres, il s’agit plutôt d’un combat quotidien contre l’alarme pour rester au lit. Pour les événements Croissound, c’est plutôt le temps parfait pour une ode dansante. Ces fêtes mensuelles sans alcool visent à célébrer le matin avec du café, des croissants, de la musique électronique et de la danse. Leur initiative est en pleine ascension en popularité, jusqu’à accueillir des milliers de participant(e)s.