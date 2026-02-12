La retraite était « la meilleure décision pour moi », affirme Dequoy

« Mon corps ne peut plus suivre. Mon corps est là et on essaie de continuer à jouer, mais je ne peux pas. J’ai trop de respect pour ce sport », a déclaré avec émotion le maraudeur des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy, à propos de l’annonce récente de sa retraite en conférence de presse le 3 février.

Âgé de 31 ans, Dequoy a expliqué aux dizaines de journalistes présent(e)s pour assister à l’annonce de sa retraite que son corps tout entier était « épuisé ». Il raconte avoir été blessé à plusieurs reprises et qu’il est éreinté par ce sport de contact.

« Il y avait quelque chose au fond de moi qui disait non [à la poursuite de ma carrière]. Je ne sais pas pourquoi. Puis, avec du recul maintenant, je comprends. » Depuis un moment, il sentait que la passion n’était plus autant au rendez-vous, a-t-il dit. Étant en renégociation d’un contrat depuis la fin de la saison 2025, il a déclaré avoir reçu une offre « satisfaisante » de la part des Alouettes le 1er février dernier, ce qui l’a poussé à réfléchir mûrement à son avenir avec l’équipe. Il a raconté avoir discuté jusqu’à deux heures du matin avec sa conjointe et son agent avant d’en venir à cette décision. Il dit aujourd’hui bien vivre avec son choix qu’il a pris« pour lui et non pour les autres ».

Sous le choc

Le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, s’est dit sous le choc lorsque Marc-Antoine Dequoy lui a annoncé sa démission. « Je savais que c’était une question de temps avant que ce contrat se signe », a-t-il indiqué.

Lorsqu’il a vu le demi défensif québécois, il a compris que quelque chose n’allait pas, a-t-il raconté aux journalistes. Il lui a toutefois dit de prendre la meilleure décision pour lui, même s’il aurait souhaité le garder.

Selon Pier-Olivier Lestage, son ancien coéquipier au sein des Alouettes, personne n’a la personnalité pour remplacer Dequoy comme vedette québécoise du football, depuis sa sortie très médiatisée à la finale de la Coupe Grey liée à sa défense du français. « Les joueurs québécois, peut-être un peu tous, on va en gang essayer de le remplacer […], c’est vraiment impressionnant [d’être la vedette francophone] »,, a déclaré Lestage.

Questionné sur son remplaçant, Marc-Antoine a répondu que « les Alouettes, c’est une organisation gagnante pour une raison: ils font leurs devoirs. » L’équipe s’est toujours assurée de recruter de bons joueurs, a-t-il expliqué. L’ex-joueur, quant à lui, dit rester membre des Alouettes « dans son cœur ». Il souhaite n’être qu’un partisan de football pour la première fois depuis des années.