L’art de mixer sur vinyles

Les histoires du vinyle et du DJing sont intimement liées : les premiers DJ utilisaient les tourne-disques comme poste de travail. Alors que le mixage évolue avec l’avènement de nouvelles technologies, les vinyles, eux, ont rapidement sombré dans la désuétude. Toutefois, une poignée d’enthousiastes ont préservé la pratique du platinisme avec vinyles, qui, à ce jour, continue d’attirer des disciples. Pour certains et certaines, il s’agit d’une tendance; pour d’autres, c’est une véritable passion.