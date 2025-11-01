Un pavillon tout neuf à l’UQAM

L’UQAM souhaite renforcer la présence de l’École des sciences de la gestion (ESG) sur la scène universitaire montréalaise avec son nouveau pavillon de l’Entrepreneuriat et de l’innovation (C). Ce bâtiment, inauguré le 25 septembre, était une nécessité « pour faire le saut dans le 21ᵉ siècle », affirme le doyen de l’ESG, Komlan Sedzro.

Lumineux, moderne et professionnel : voilà les adjectifs les plus cités par les étudiant(e)s interrogé(e)s par le Montréal Campus pour décrire le nouveau pavillon C. Ils et elles le jugent bien différent du reste des bâtiments de l’UQAM. Un contraste saisissant au moment où la majorité des infrastructures de l’Université sont jugées en mauvais état par Québec.

L’édifice abrite les programmes des cycles supérieurs en gestion, le pôle de services de soutien aux études et à la recherche de l’ESG, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM et des activités de l’ESG+. Il est situé au 1250, rue Sanguinet, devant le pavillon J.-A.-DeSève (DS) et le Ginkgo Café & Bar.

Haut de sept étages, le pavillon comprend 16 classes, 4 salles d’apprentissage actif avec écrans, des laboratoires technologiques et une terrasse avec vue sur le centre-ville. Le projet a coûté au total près de 49,1 M$, selon la porte-parole de l’UQAM, Jenny Desrochers. Il a reçu près de 41 M$ en financement du gouvernement du Québec.

Pourquoi un nouveau pavillon?

Le pavillon C, d’une capacité de 1500 personnes, vise à pallier le manque d’espace à l’ESG, une préoccupation soulignée par le recteur de l’Université, Stéphane Pallage, en entrevue avec La Presse pour l’inauguration dudit pavillon.

La relance du Quartier latin post-pandémie, l’affirmation de l’ESG dans le milieu des affaires et l’absence de nouvelles constructions uqamiennes dans la dernière décennie ont aussi motivé le projet, selon M. Pallage.

L’UQAM souhaite aussi renforcer « le sentiment d’appartenance et de confiance » des étudiant(e)s envers la qualité de l’enseignement de l’ESG, selon M. Sedzro. Il y a une volonté de donner un sentiment de fierté aux étudiant(e)s de la faculté afin de leur « montrer que l’ESG joue dans la cour des grands », dit le doyen.

« Dans ce pavillon, on ne se sent plus vraiment étudiant, on se sent professionnel », estime Delano Amos Nsongo, étudiant à la maîtrise en gestion de projet et membre de la Chaire de gestion de projet ESG UQAM. « On sort des sentiers battus, on a moins l’impression d’être confiné », croit-il.

Le terrain du pavillon C accueillait autrefois l’école primaire Alexandra, construite en 1910. L’architecture du nouveau bâtiment en conserve d’ailleurs des traces, comme en témoignent les murs en briques rouges et les colonnes en métal de la bâtisse d’origine.

Des salles de classe « professionnelles »

« Les salles de cours favorisent la collaboration pour les plus petites classes, comme la mienne. Elles sont [aussi] plus professionnelles que les salles de cours standard », considère Prudence Brisebois-Vouligny, étudiante à la maîtrise en marketing numérique.

Les écrans interactifs dans certaines salles de cours facilitent la tenue de cours et de soutenances de thèse en mode hybride ou à distance, affirme le doyen. D’autres classes adoptent une configuration en « U », donnant l’impression d’être assis à une table de conférence.

« On est [davantage] dans la dynamique d’échange, la dynamique de partage et de proximité, entre les étudiants et l’enseignant », souligne Delano Amos Nsongo.