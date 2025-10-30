Mention illustration : Agathe Nogues
Ariane Moreau

Costumes d’Halloween faits maison ou comment éviter des frayeurs dans le portefeuille

Les factures d’un costume d’Halloween neuf peuvent en effrayer plusieurs. Par contre, il existe d’autres solutions pour économiser. Notre collaboratrice Ariane Moreau s’est armée d’un micro et d’une enregistreuse pour élucider ce mystère sur le terrain.  

