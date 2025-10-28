Drapeaux du Québec et pancartes à la main, près de 1000 personnes ont marché dans les rues de Montréal, ce samedi, à l’occasion des 30 ans du référendum de la province. Notre photojournaliste Kilian Beauchesne s’est rendu sur place.

C’est au square Saint-Louis que le rendez-vous avait été donné via les réseaux sociaux des OUI Québec et de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB). Dès 13h, des centaines de personnes étaient présentes au point de ralliement.

Mention photo: Kilian Beauchesne

Avant le départ de la marche, plusieurs figures du mouvement ont pris la parole, dont Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec. La présidente de la SSJB, Marie-Anne Alepin, s’est également exprimée devant la foule. Sous les applaudissements de la foule, les deux femmes ont évoqué ensemble avec fierté et détermination l’avenir du Québec : celui d’un pays indépendant. L’objectif était également de montrer que, 30 ans plus tard, la flamme souverainiste ne s’était pas éteinte.

Mention photo: Kilian Beauchesne

Plusieurs personnalités politiques québécoises étaient présentes lors de la marche, dont les député(e)s de Québec solidaire Andrés Fontecilla, Ruba Ghazal et Manon Massé. Le député du Bloc québécois Mario Beaulieu était également sur les lieux. À l’arrière, l’attroupement chantait Gens du pays et lançait des « Vive le Québec libre » par intermittence. Tout le long de la marche, des sourires et un sentiment d’espoir ont flotté dans l’air.

Mention photo: Kilian Beauchesne

La composition du cortège de cette marche pour l’indépendance était très juvénile, avec beaucoup d’adolescent(e)s et de jeunes adultes, symbole que ce regain du souverainisme québécois est porté par la jeunesse. La firme de marketing Léger, à travers un sondage réalisé cet été, a révélé que 48% des 18-35 ans sont souverainistes.

Mention photo: Kilian Beauchesne

Le groupe nationaliste identitaire Nouvelle Alliance était également présent à la manifestation. L’union s’est toutefois rassemblée en queue de cortège, encadrée par des agent(e)s de la paix afin d’éviter tout débordement.

Mention photo: Kilian Beauchesne

Les citoyen(ne)s souverainistes ont d’abord longé la rue Saint-Denis et la rue Rachel, puis finalement la rue Saint-Urbain avant de terminer sur le Parterre du Quartier des spectacles.

Mention photo: Kilian Beauchesne

La « Marche vers l’indépendance » du Québec s’est conclue par une performance de Zéphyr Bielinski, un slameur québécois, et par quelques mots du rappeur souverainiste Kinji00. C’est sur les paroles de sa chanson Fleur de lys et sur les mots de Camille Goyette-Gingras, appelant la foule à conserver ses pancartes et drapeaux, que la foule s’est dispersée; le chemin vers l’indépendance ne faisant que recommencer.