Carey Price laisse une trace dans le coeur des uqamien(ne)s

« Il est très, très marquant. Pas seulement pour le Canadien, pas seulement pour le Canada, mais pour la Ligue nationale », affirme Yann Roche, expert uqamien en géopolitique du sport, au sujet de Carey Price. Tout comme certain(e)s de ses congénères uqamien(ne)s, il considère que l’échange du gardien aux Sharks de San José, le 5 septembre dernier, s’explique essentiellement par une question salariale.

Le gardien de but a été échangé après une carrière de 18 ans au sein du Canadien. Selon M. Roche, l’équipe du Canadien de Montréal est un « élément important de la culture » montréalaise et québécoise. Il ajoute toutefois que cet attachement a été mis à rude épreuve il y a quelques années lorsque l’équipe ne comptait aucun joueur francophone.

Michel Vigneault, historien du sport et chargé de cours à l’UQAM, renforce l’idée que l’amour porté à l’équipe des Canadiens n’est pas uniforme à travers le Québec. « Les plus jeunes […] ils sont plus côté Canadien, parce qu’ils n’ont pas connu les Nordiques. Les gens plus vieux comme moi, on a toujours cette idée que les Nordiques vont peut-être revenir un jour », confie-t-il.

Raphaël Tremblay suit le développement de l’équipe depuis qu’il est tout jeune. « C’est lui [Carey Price] qui m’a inspiré », à jouer comme gardien de but, confie Raphaël Tremblay, étudiant en médias numériques à l’UQAM et partisan des Canadiens envers Carey Price. Il soutient que son échange est une bonne chose pour l’équipe et à l’organisation de débloquer des fonds pour le recrutement de joueurs. Selon lui, puisque Price n’a pas joué depuis environ cinq ans, son départ n’aura pas de conséquence directe sur le jeu, mais bien dans l’ambiance dans les vestiaires.

Un échange « anecdotique »

Repêché par les Canadiens pour la saison de 2007-2008, Carey Price a évolué au sein de l’équipe jusqu’à une blessure importante en 2021 qui aura causé la fin de son implication sur la glace. Quoique l’équipe n’ait pas remporté la coupe Stanley durant sa carrière, Price « est un joueur extraordinaire », selon Yann Roche. « Il va toujours être considéré comme un des plus grands, si ce n’est le plus grand en termes statistiques, parmi les gardiens du Canadien de Montréal », ajoute M. Roche.

Le départ de Price n’a pas autant d’effet sur les gens que s’il avait pris sa retraite, d’après le professeur. « Dans l’esprit de beaucoup de gens, il n’est plus là depuis longtemps. Le fait qu’il soit échangé n’est qu’anecdotique », explique-t-il.

Selon Michel Vigneault, le joueur aurait été échangé « tout simplement pour faire de la place sur la masse salariale », permettant à l’équipe de recruter de nouveaux joueurs. Il ajoute que le remplacement du gardien est un enjeu important.