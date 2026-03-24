« Ça faisait une sorte de logique entre mon cœur et ma raison », a expliqué Chanel Vincent-Dubé quant à sa décision de se présenter comme déléguée étudiante du conseil d’administration de l’UQAM. En poste depuis le 5 décembre, elle s’est entretenue avec le Montréal Campus pour présenter ses priorités pour son mandat de deux ans.

Depuis son entrée à l’UQAM en 2016 pour son Baccalauréat en stratégies de production culturelle et médiatique, Chanel Vincent-Dubé s’implique dans plusieurs instances de l’UQAM. L’étudiante à la Maîtrise en communication internationale et interculturelle souhaite représenter les étudiant(e)s grâce à ses connaissances de la communauté uqamienne et de la gouvernance. « Je me suis dit que ça serait cool de donner à la communauté avec qui j’ai grandi », a-t-elle expliqué. En juin 2025, elle a obtenu une Certification universitaire en gouvernance de sociétés à l’Université Laval. L’ensemble des sept associations étudiantes facultaires ont d’ailleurs appuyé sa candidature.

La nouvelle déléguée dit avoir à cœur la « saine gouvernance ». Elle souhaite participer à l’instauration de « meilleures dynamiques » au sein des instances de l’université. « J’aimerais être capable d’indiquer des bonnes pratiques, des pratiques plus éthiques, d’essayer de pointer vers des choses qui représentent plus la dynamique participative de l’UQAM. » La nouvelle déléguée aimerait que les paliers de l’Université soient encore plus accessibles et inclusifs pour tous et toutes.

Encourager l’engagement

Les comités de programme (COP), organismes composés de professeur(e)s, chargé(e)s de cours et étudiant(e)s, qui ont pour objectif de décider des orientations de chaque programme uqamien, sont l’une des instances ciblées par Mme Vincent-Dubé dans ses efforts d’encouragement à l’engagement étudiant.

Les comités de ce type étant à l’UQAM la « plus petite unité de proximité avec laquelle tu prends une décision », sont « le point de départ » dans l’implication étudiante, estime la nouvelle déléguée. Elle se donne comme objectif de « comprendre ce qui limite la participation étudiante ». Elle souhaite discuter avec différents membres du personnel ainsi qu’avec des étudiant(e)s afin de déterminer les freins à la mobilisation dans les COP. Ensuite, elle tentera d’y trouver des solutions concrètes, affirme-t-elle, se disant consciente de ne pas pouvoir effectuer de grands changements.

La précarité étudiante est aussi au cœur des préoccupations de Chanel Vincent-Dubé, qui souhaite « rester à proximité de ce qui se passe ». Elle suit de près l’expansion du projet du Bac alimentaire, un service de dépannage offrant de la nourriture à bas prix aux étudiant(e)s de l’UQAM. « S’alimenter, ça reste la base de l’humain », affirme la nouvelle déléguée. Selon un sondage Léger de 2024, le tiers des étudiant(e)s ont vécu de l’insuffisance alimentaire dans les 12 derniers mois.

Qui est Chanel?

Son implication à l’UQAM a commencé à la suite de ses initiations pour son baccalauréat Stratégies de production culturelle et médiatique qu’elle considère comme « trashs » et humiliantes. Après une discussion avec ses ami(e)s, ils et elles ont jugé que la situation n’était pas acceptable, surtout dans un milieu majoritairement féminin. « On ne veut pas ça et ça ne devrait pas être ça. À force d’en parler, on a commencé à réaliser que ça pouvait être autre chose. » Elle a décidé de s’impliquer auprès de l’Association facultaire de langues et communication de 2017 à 2019 afin de changer la situation. Par son engagement, elle a contribué à rendre obligatoires les formations pour la prévention des violences à caractère sexuel pour les organisateurs et organisatrices des initiations dans les programmes de communication.

La nouvelle déléguée se voit comme une représentante des intérêts de la communauté étudiante. Elle estime toutefois que son mandat n’est pas de mener les combats des uqamien(ne)s. « Mon rôle à moi, c’est d’être capable de créer des ponts et d’être capable de mobiliser et d’essayer de faire que l’intelligence collective se rende aux bonnes bases. »