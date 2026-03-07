Un legs qui fait couler de l’encre à la bibliothèque

Grâce à un don du Musée de l’imprimerie du Québec, l’UQAM possède maintenant le plus grand atelier typographique francophone en milieu universitaire d’Amérique du Nord. Anciens pressoirs, dactylos, clichés, caractères typographiques (en bois ou en plomb) : on y trouve plusieurs pépites datant de la fin du XIXᵉ siècle, cachées au sous-sol de la bibliothèque de l’UQAM. Ce nouvel atelier fait partie du projet Métamorphose de rénovation et de modernisation des bibliothèques de l’UQAM. La bibliothécaire responsable de l’atelier, Élise Lassonde, a permis au Radio Campus d’aller y faire un tour…