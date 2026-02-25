L’amour mis à l’épreuve par les kilomètres

« Loin des yeux, loin du cœur », une phrase qui est souvent associée à l’amour à distance. Toutefois, ce n’est pas le constat de Zoé Berthiaume, étudiante en travail social au cégep de Saint-Jérôme, dont le partenaire a déménagé en Nouvelle-Écosse il y a deux ans pour jouer au hockey. Malgré les kilomètres qui les séparent et les épreuves que le jeune couple a dû surmonter, Zoé raconte la réalité d’une relation à distance fonctionnelle et épanouissante.

Un reportage de Magalie Lagacé et de Claudie Huard.