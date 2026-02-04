Notre-Dame de Paris comme vous ne l’avez jamais vue

Vous voulez jouer à même l’orgue de Notre-Dame de Paris? Voir tous les détails des gargouilles? Entendre les cloches qui résonnent tout près? Plus besoin d’aller à Paris maintenant qu’Arsenal art contemporain offre une exposition de réalité virtuelle sur la construction (et la reconstruction) de cette cathédrale magistrale.

Depuis le 29 janvier, il est possible de plonger dans l’histoire du monument français au centre d’art Arsenal art contemporain, à Montréal. Présentée pour la première fois au Canada, Éternelle Notre-Dame permet à ses participant(e)s de découvrir, à travers les siècles, les étapes de la construction de cette cathédrale classée au patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

L’expédition immersive, réalisée par Excurio et Bruno Seillier, offre un accès privilégié à l’histoire. À l’aide de lunettes, il est facile de se laisser prendre au jeu, si bien qu’on oublie même parfois si on est vraiment à Paris!

Oui, c’est une belle occasion de visiter Notre-Dame de Paris, mais la visite ne demeure pas moins ennuyante si vous êtes y déjà allé(e)s, car l’expérience immersive « permet de découvrir une autre face cachée de ce lieu », affirme Julie Tremblay, directrice générale et productrice déléguée chez PHI Studio.

L’orgue de la cathédrale. Illustration fournie par : Excurio

On pense ici aux cloches, qu’on peut voir de près, ou aux travailleurs et travailleuses qui s’affairent sur le toit. Le tout, au son de l’orgue qui résonne avec un point de vue surplombant l’autel. La vue extérieure sur la Ville lumière depuis le haut de l’édifice offre une perspective intéressante sur la flèche de Notre-Dame de Paris.

Des personnages d’époque déambulent dans la cathédrale, ce qui ajoute du réalisme à l’expérience.

Encore une œuvre de nos cousin(e)s!

Selon Julie Tremblay, l’intérêt du public québécois est là. « Il y a tellement un attachement des Québécois envers la France. Je pense qu’on se souvient tous, en 2019, à quel point on avait été dévastés de voir la cathédrale en feu. Donc, je pense que la cote d’amour, elle est là pour les monuments français. » C’était donc tout naturel pour Mme Tremblay d’accueillir l’exposition.

Un guide virtuel assure la tournée de la cathédrale. Illustration fournie par : Excurio

L’exposition a été présentée pour la première fois en 2022 à Paris, mais est aussi passée par 7 villes à travers le monde, accueillant plus de 675 000 visiteurs et visiteuses.

Le Montréal Campus l’a essayée et juge que l’exposition vaut la peine d’être vue. Pour Julie Tremblay, c’est le moment où « on entre dans la nef et qu’on voit l’aspect grandiose de la cathédrale » qui vaut le détour. « Elle est dénudée, on n’a pas les fauteuils, c’est vraiment l’état brut, la cathédrale absolue », affirme-t-elle. L’exposition Éternelle Notre-Dame est offerte jusqu’en mars.