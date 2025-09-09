Le festival de musique Santa Teresa a donné le coup d’envoi pour la saison estivale des spectacles extérieurs. Enthousiasme, belle température et artistes déchaîné(e)s étaient de la partie dans les rues de Sainte-Thérèse du 9 au 11 mai pour célébrer l’arrivée (presque) imminente de l’été dans les Laurentides. Un photoreportage d’Aurélie Lachapelle.



Le DJ Félix B. s’assure de mettre de l’ambiance durant la deuxième journée du festival. Petite particularité : Félix B. mixe uniquement avec des vinyles. Pour jouer une chanson, il doit en posséder une version physique.



« Mixer avec des vinyles, ça ajoute une chaleur, une authenticité. La machine ne fait pas tout pour moi. Une fois que tu comprends comment faire ça, tu peux mieux maîtriser les technologies d’aujourd’hui », explique Félix B.

« Qui est venu ici avec sa maman? Vive les mamans! », lance Ariane Moffatt pendant son spectacle. L’artiste se produisait le 11 mai, jour de la fête des Mères.

Des festivaliers et festivalières de tous les âges se déhanchent sur la chanson Je veux tout d’Ariane Moffatt.

« Vous êtes déjà debout, mais soyez encore plus debout pour la prochaine », crie Ariane Moffatt avant d’entamer son succès Debout.

Des techniciens préparent la scène avant l’arrivée de Lou-Adriane Cassidy. C’était le premier spectacle de la chanteuse de 27 ans depuis la sortie surprise de son dernier album Triste Animal au début du mois de mai.