Le festival de musique Santa Teresa a donné le coup d’envoi pour la saison estivale des spectacles extérieurs. Enthousiasme, belle température et artistes déchaîné(e)s étaient de la partie dans les rues de Sainte-Thérèse du 9 au 11 mai pour célébrer l’arrivée (presque) imminente de l’été dans les Laurentides. Un photoreportage d’Aurélie Lachapelle.
Festival de musique Santa TeresaVive la banlieue!
