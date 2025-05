La romance pour s’évader

Dark romance, romantasy, smut… Les livres de romance font parler d’eux comme jamais aujourd’hui. Incarnant l’amour et la passion, ce genre fait rêvasser les jeunes adultes.

« La romance, c’est au cœur de la vie de tous. Qu’on ait une relation active ou non, c’est quand même quelque chose qui nous rassemble tous », exprime Marilou Ethier, créatrice de contenu et autrice. Les lecteurs et lectrices qui lisent ces livres romantiques tombent dans un univers où l’amour et la passion dominent, des émotions recherchées par plusieurs dans la vie comme dans la fiction. C’est un sentiment que partage Maelya Myrthil, libraire et passionnée de romance. « Tomber en amour dans la vraie vie, parfois ça fait peur. […] Donc, je vis par procuration, à travers mes livres », raconte-t-elle. D’autres encore veulent avant tout « s’évader et ne penser à rien », selon Chantale D’Amours, romancière québécoise. Elle atteste que les livres de ce genre amènent une touche de romance dans la vie dont même les moins romantiques, comme elle, ont besoin.

Booktok à la rescousse

Le phénomène Booktok, où les lecteurs et lectrices partagent, découvrent et discutent sur Tiktok de leurs œuvres littéraires préférées, est important aux États-Unis, mais la communauté au Québec est tout aussi présente.

Mme D’Amours est d’avis que la visibilité qu’amène les plateformes, comme Tiktok, aux auteurs et autrices est importante. « À part la publicité dans les journaux, à la télé, à la radio, c’était dur d’aller chercher le contact avec les lecteurs. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c’est plus facile », souligne l’autrice.

L’influence de Tiktok sur l’expression de la passion littéraire des lecteurs et lectrices est évidente. Travaillant dans une librairie, Maelya témoigne directement de cet effet chez sa clientèle. « Dans ma librairie, on a une section juste Book Tok. Les gens sont comme “Oh my God!”, parce que c’est ce qu’ils voient donc c’est ce qu’ils veulent acheter », témoigne-t-elle.

L’application a aussi changé la manière dont les livres sont partagés, recommandés et perçus. Tout est dans les émotions que procure un livre, même à travers un écran. « Avec Booktok et compagnie [on peut] faire une promotion du livre d’une manière un peu différente. Au lieu de dire que “ce bouquin, c’est de la super écriture”, ça va être “ça me donne la chair de poule”, parce que le livre, c’est ressentir avant tout », explique Selena Bernard, entraîneuse en développement de carrières littéraires.

Un genre intemporel

« Je pense que la romance est le genre par excellence qui a toujours vendu », affirme Mme Bernard. La romance semble plus présente que jamais aujourd’hui, mais à son avis, ce genre a toujours été lu et apprécié. « C’est juste que ça a évolué d’un point de vue marketing, en fonction d’un lectorat qui peut s’approprier un genre, un courant, faire des trends, exprimer ce qu’ils veulent et ce qu’ils aiment », explique-t-elle.

Les livres romantiques s’inscrivent dans la même lignée que les films de conte de fées de Disney et les comédies romantiques. « Au final, il n’y a rien de plus pur que deux personnes qui tombent en amour », évoque Marilou Ethier. C’est pourquoi elle n’est pas surprise que ce genre littéraire demeure populaire chez les plus jeunes générations.

Un livre pour tous les goûts

Certains livres romantiques sont victimes de critiques parce qu’ils touchent des thèmes plus légers ou parce qu’ils sont moins complexes. Selon Maelya Myrthil, la romance reste un genre tout aussi valide que les autres. « Je trouve que la romance, c’est de la littérature. Et je ne crois pas qu’on devrait dévaloriser la romance juste parce que ce sont des histoires d’amour. Ça apporte aussi du bien chez les lecteurs qui aiment ça », affirme-t-elle.

Il existe un livre pour tout le monde, un livre qui répond aux intérêts de tous. Pour Mme Ethier, la littérature est subjective: nourrir l’imaginaire en est le but. « Est-ce que ça nous fait vivre des émotions? Est-ce que ça nous transporte dans un autre univers? Est-ce que ça nous permet de rêver? Je pense que c’est ça qui est important au final. »