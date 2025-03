Cette année, le Montréal Campus lance une nouvelle campagne, cette fois pour acheter du matériel audio. Le Montréal Campus manque de micros, d’enregistreuses et d’autres accessoires audio alors que le futur du journalisme est numérique et que la publicité est toujours en baisse dans notre secteur.

L’année dernière, grâce à votre générosité, le Montréal Campus a amassé plus de 4000 $ en dons. Ces fonds nous ont permis d’acheter du matériel vidéo de qualité. Cette année, nous aimerions nous procurer du matériel audio pour produire du contenu radio de qualité, et améliorer notre contenu vidéo. Nous souhaitons toujours informer du mieux possible l’ensemble de la communauté uqamienne, soit plus de 40 000 personnes.

Chaque don compte et permettra au journal de s’équiper convenablement pour entamer plus sereinement le virage numérique inévitable que les médias connaissent.