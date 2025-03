Jusqu’au 4 mai 2025, les Montréalais(es) peuvent découvrir gratuitement Mixtape, une exposition rendant hommage à la vie et l’œuvre du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée. Parsemée d’anecdotes étonnantes, de pistes musicales nostalgiques et de découvertes, l’exposition ne laissera personne dans l’indifférence.

Créée et produite par le Centre PHI et Alex Vallée, le fils aîné du réalisateur, l’exposition Mixtape invite ses visiteurs et visiteuses à se plonger dans le processus créatif de Jean-Marc Vallée, mort le 25 décembre 2021.

« On ne voulait pas en faire l’éloge, on voulait inviter les visiteurs à faire un voyage dans la tête de Jean-Marc Vallée », explique un des concepteurs de l’exposition, Sylvain Dumais.

Le cinéaste créait des compilations de chansons et de musique instrumentale autour desquelles il construisait l’univers de ses films. Le titre de l’exposition fait référence aux fameuses « mixtapes » à l’origine des œuvres cinématographiques de Vallée.

« La musique, c’est le langage des émotions que la rockstar en lui cherchait tant à nous partager pour nous faire vivre un esti de bon show », annonce un enregistrement de la voix d’Alex Vallée aux visiteurs et visiteuses de l’exposition.

Chargée d’émotions

L’exposition multimédia débute dans une salle munie de douze écrans sur lesquels sont projetés des extraits des œuvres de Jean-Marc Vallée telles que C.R.A.Z.Y. (2005), Wild (2014) et Demolition (2015). Cette première installation exécute son but à la perfection. Elle baigne les visiteurs et visiteuses dans la nostalgie, mais aussi dans une soif d’en savoir plus sur le processus de création du cinéaste.

À travers des images d’archives et les témoignages de plusieurs anciennes personnes qui ont travaillé avec Vallée, l’exposition peint l’image d’un homme aventureux, passionné, créatif et doté d’une immense joie de vivre. Mixtape permet aux visiteurs et aux visiteuses de développer un sentiment de familiarité face au cinéaste et de gagner une nouvelle appréciation pour ses œuvres.

Le point culminant de l’exposition est la troisième installation, la salle des « mixtapes ». Au centre de la pièce, plusieurs consoles sont à la disposition des visiteurs et visiteuses. À travers des écouteurs, ceux-ci découvrent les compilations musicales qui servaient d’inspiration au réalisateur. Les visiteurs et visiteuses sont aux commandes des consoles de son. En manipulant celles-ci, des témoignages d’interprètes ayant travaillé avec Jean-Marc Vallée s’entremêlent aux chansons. Cette installation permet à Mixtape de se démarquer, les visiteur(-euse)s ne sont pas que de simples spectateurs et spectatrices, mais des participant(e)s à l’exposition.

Photo fournie par le Centre Phi.

« J’espère qu’à la fin de l’exposition, [les visiteurs et visiteuses] auront le goût d’aller écouter des films, d’aller écouter de la musique ou d’aller serrer quelqu’un dans leurs bras », souhaite Sylvain Dumais. L’exposition accomplit bien sa mission, elle permet de faire sentir des sentiments de joie et d’admiration, mais aussi des sentiments de tristesse et de deuil.

Une vie musicale

S’il y a une chose à retenir de Mixtape, c’est que, même si la musique jouait un grand rôle dans son processus créatif, elle jouait aussi un grand rôle dans la vie personnelle de Jean-Marc Vallée. Sa passion pour la musique lui a été transmise par ses parents, de grands amateurs de musique. « Il y avait plus de vinyles que de livres dans la maison des Vallée », raconte la voix d’Alex Vallée aux visiteurs et visiteuses de l’exposition.

Son fils aîné se rappelle des moments passés avec son père en voiture, où tous les deux écoutaient la musique à la radio. C’est pendant ces balades en auto qu’il voyait son père créer des histoires et des personnages.

Pour le metteur en scène, la musique était un excellent moyen de communiquer des émotions. Inspirés par ses « mixtapes », les personnages de Jean-Marc Vallée sont reconnus pour leur complexité émotionnelle. C’est grâce à sa passion pour la musique qu’il a réussi à créer des personnages auxquels il est facile de s’identifier, un fait que l’exposition rappelle constamment aux visiteurs et visiteuses par l’entremise de projections, d’enregistrements et, bien sûr, de musique.

Mixtape réussit à rendre hommage au réalisateur, mais aussi à un homme qui était, avant tout, un grand mélomane. Dans les mots de Jean-Marc Vallée, inscrits au mur à la fin de l’exposition : « La musique est la première source d’inspiration de mes films, de mes rêves, de mes amours, de ma vie, quoi ».