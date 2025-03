« On s’est rencontrés au dépanneur. Moi, je travaillais là et lui, il était client du dépanneur. » En 2016, Virginie Hould a rencontré son conjoint, Luc Launier, alors qu’elle avait 19 ans. Il en avait 35.

« On avait des points communs par rapport à l’auto. Ça a commencé comme ça. » Son conjoint était un client régulier du commerce. Il leur arrivait fréquemment de discuter ensemble, ce qui les rapprochait. Ils ont d’ailleurs créé ensemble une entreprise de revêtement en poudre de pièces automobiles pendant la pandémie de COVID-19.

La jeune femme n’était pas au courant de leur écart d’âge au début. Malgré sa surprise, elle choisit de continuer avec lui. Leurs proches ont bien réagi à l’annonce de leur relation, mais la mère de Virginie Hould craignait que Luc Launier profite de l’innocence de sa fille. Quelques mois plus tard, la relation était acceptée par la famille.

François Renaud, sexologue et psychothérapeute, explique qu’il y a beaucoup de préjugés entourant le fait de sortir avec quelqu’un de plus âgé(e). Il y a un peu cette idée d’aller abuser de la naïveté de la jeunesse. Ce préjugé est aussi présent à l’inverse. Certains proches de ces couples craignent que le ou la partenaire plus jeune souhaite profiter de l’argent de la personne plus âgée, d’où l’appellation de gold digger.

Ces préjugés, comme tous les autres, rendent ce type de relation beaucoup plus difficile. La sexologue Renée Lanctôt estime qu’ils peuvent être la source de nombreux conflits au sein du couple. La doctorante indique également que le fait de s’expliquer constamment à son entourage entraîne un épuisement des partenaires, qui peut les mener à mettre fin à leur relation.

Étapes de vie différentes

Quelques années après la rencontre de son amoureux, Mme Houlda a souhaité fonder une famille. « Mon chum, c’est que lui, il avait comme un âge critique dans sa tête. “Moi, dépassé 40 ans, je n’en veux pas.” » Luc Launier est passé par-dessus cette « barrière mentale » pour laisser la chance à sa conjointe d’avoir un enfant en 2021.

Renée Lanctôt affirme qu’en fonction de l’étape de la vie de chacun(e) des partenaires, « le niveau d’expérience des deux personnes est complètement débalancé [sic] ». Cela en amène plusieurs à « devoir recalculer leur relation ».

« C’est comme si, la seconde où l’on se distancie des normes sociales, on n’a pas le choix de réinventer nos codes et de se redéfinir », explique Sara Mathieu-Chartier, doctorante en psychopédagogie à l’Université de Montréal. Cela peut entraîner du stress sur les couples, comme ils doivent faire face aux conventions de la société. Mme Mathieu-Chartier croit que cette différence d’âge offre une liberté aux couples de choisir la façon de vivre leur amour, qui pourrait être non conventionnelle. Elle estime que ces couples font aussi face à davantage de négociations. Toutefois, cela peut entraîner une meilleure communication que dans d’autres couples où la différence d’âge est moins flagrante.

Selon Sara Mathieu-Chartier, une différence de plus de sept à dix ans devient significative et peut entraîner des difficultés plus importantes. Les jugements de la société envers les conjoint(e)s dépendent de l’écart ainsi que de l’âge de chaque partenaire. Selon l’Institut de la statistique du Québec, un couple sur dix a une différence d’âge de plus de dix ans.

Double standard selon l’écart

Virginie Hould affirme qu’elle n’a pas ressenti de jugement de la part des autres. « Mais, au début, oui, ça fait bizarre [l’écart d’âge], mais ils ne vont pas te le dire », précise-t-elle.

« C’est plus accepté pour l’homme d’être plus âgé et c’est plus fréquent que l’homme soit plus âgé dans le couple », explique la sexologue Renée Lanctôt. Elle ajoute que cela confère un certain prestige à l’homme. Il paraît jeune et performant sexuellement plus longtemps. « C’est comme un signe que tu es capable d’acheter la femme qui est plus jeune, qui a plus d’énergie. »

À l’inverse, une femme plus âgée est davantage jugée. « C’est comme si, la seconde que les femmes ne sont plus en mesure d’avoir des enfants, la sexualité devait être un peu mise de côté », affirme Sara Mathieu-Chartier. Une femme plus âgée qui met de l’avant sa sexualité, même après la ménopause, c’est ce qui choque la société, selon l’experte.

L’avenir du couple

Virginie Hould aimerait avoir un(e) autre enfant au cours des prochaines années avec son conjoint. Lui souhaite poursuivre leur entreprise. Quant à elle, la jeune mère souhaite retourner travailler lorsque son petit garçon de trois ans sera sur les bancs d’école.

Questionnée sur la viabilité à long terme des couples avec un grand écart d’âge, Renée Lanctôt a expliqué que tous les couples vivent des problèmes, ce qui peut rendre leur relation difficile à long terme. « Je pense que Walt Disney a fait de la fausse publicité en disant : “Moi, je vais être en amour pour le restant de ma vie.” Il faut toujours que tu travailles dans ton couple, que tu ne prennes pas l’autre personne pour acquis. »