Pour plusieurs membres de la communauté étudiante de l’UQAM, les Oscars – et les débats qui entourent cette 96e édition – sont un événement à suivre.

« Je regarde les Oscars chaque année, c’est un rendez-vous, je ne les manque jamais », annonce Florence Lemieux, étudiante au Baccalauréat en relations publiques à l’UQAM.

Pour Bondly Bnioma, étudiant en science politique, « les Oscars sont la sacralisation du travail des acteurs et des réalisateurs ». Pourtant, l’étudiant déplore l’« argument mercantile » derrière les Oscars. « C’est un bel événement, mais il y a certaines motivations derrière qui ne sont pas vraiment là pour les films et vraiment rien que pour l’argent. »

Deux films canadiens en lice

Cette année, deux films canadiens ont été sélectionnés aux Oscars : le documentaire To Kill a Tiger de Nisha Pahuja et le court-métrage en prise de vue réelle Invincible de Vincent René-Lortie. « [Les Oscars sont] un moyen de visibilité pour ces films-là, ce qui est formidable », se réjouit Apolline Caron-Ottavi, programmatrice à la Cinémathèque québécoise.

Pour Florence Lemieux, la sélection de ces films aux Oscars ajoute « un petit quelque chose de spécial » qui lui donne encore plus l’envie de suivre la cérémonie. « On n’a vraiment pas à être gênés, les Canadiens et les Québécois », affirme-t-elle.

La critique et chroniqueuse cinéma de Radio Canada Helen Faradji s’émerveille quant à elle de la nomination d’un court-métrage québécois aux Oscars.

« Ça montre bien à quel point l’industrie du court-métrage québécois est particulièrement en forme et que des talents vraiment exceptionnels émergent chez nous. » – Helen Faradji

Selon elle, l’Office national du film du Canada (ONF), producteur et distributeur public d’œuvres audiovisuelles, y est pour quelque chose. « J’ai même envie de dire que l’ONF fait des Oscars. »

Barbie délaissée pour Ken

Sur Internet, le film Barbie anime les débats. Ryan Gosling, qui interprète Ken, a été sélectionné dans la catégorie meilleur second rôle, mais ni la réalisatrice Greta Gerwig, ni Margot Robbie pour le rôle de Barbie n’ont été mises en lice dans leur catégorie respective. Des internautes se plaignent d’un double standard que dénonce justement le film. Ryan Gosling a déclaré dans un communiqué : « Il n’y a pas de Ken sans Barbie et il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie. »

Selon Marianne Bousquet, étudiante au Baccalauréat en relations publiques, la nomination de Ryan Gosling n’est pas déméritée, mais elle ne comprend pas pourquoi la réalisatrice et l’actrice n’ont pas reçu de nomination. « C’était quelque chose à souligner, parce que même une nomination est une reconnaissance en soi, même si tu ne gagnes pas le prix », soutient-elle.

Helen Faradji pense qu’il ne faut pas y voir un « triomphe du patriarcat ». Selon elle, même si le cas de Margot Robbie est discutable, celui de Greta Gerwig est justifiable. « Le travail de Greta Gerwig, bien que tout à fait honorable, n’est peut-être pas tout à fait au niveau des gens qui sont nommés cette année. »

« [Margot Robbie] a brillé à d’autres reprises de façon plus spectaculaire que dans Barbie, ce qui fait que ça ne me choque pas particulièrement », affirme d’ailleurs Apolline Caron-Ottavi.

Selon Bruno Dequen, rédacteur en chef de la revue spécialisée en cinéma 24 images, Past Lives est le film ayant vraiment subi un double standard. « Il est réalisé par une femme de minorité culturelle et interprété par une femme de minorité culturelle, et [pour le film], c’est silence complet [dans ces catégories] », regrette-il. Past Lives, tout comme Barbie, est cependant en lice dans la catégorie du meilleur film.

Oppenheimer, le grand gagnant

Apolline Caron-Ottavi indique qu’il est « rare » d’avoir des surprises aux Oscars. « Les vainqueurs sont déjà un peu joués. »

Les cinéphiles prédisent déjà qu’Oppenheimer brillera le 10 mars. « Les gens vont être très surpris si Oppenheimer et Cillian Murphy ne gagnent pas » dans leurs catégories respectives (meilleur film et meilleur acteur), pense le rédacteur en chef de 24 images.

Même constat pour la critique de Radio-Canada. « Après, ça va être intéressant de voir si Anatomie d’une chute de Justine Triet, qui est un peu l’invité surprise cette année, va venir perturber les pronostics. »

En résumé, pour Bruno Dequen, c’est surtout Oppenheimer qui raflera les honneurs, « et puis après, le reste, on verra bien ».

