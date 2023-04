Ce texte est paru dans l’édition papier du 30 mars 2023.

« On est un numéro dans un océan de comédiens et de musiciens qui essaient de faire leur place », déplore Camille Couture. La jeune comédienne et chanteuse tente en vain de se tailler une place dans le monde des arts et spectacles. Elle ne peut pas compter sur l’appui des médias traditionnels : ces derniers donnent peu de visibilité à la relève artistique.

En tant que co-cheffe au pupitre Culture du Montréal Campus, la situation de Camille me désole beaucoup. Avec mon collègue au pupitre, Antoine Pejot-Charrost, notre mandat principal est de souligner le travail d’une variété d’artistes. Il est donc important pour nous de célébrer autant les moments forts de l’ADISQ que de mettre en lumière des artistes moins connu(e)s comme la réalisatrice Alanis Obomsawin ou l’auteur-compositeur-interprète Cheikh Ibra Fam.

Nouvellement membre de l’Union des artistes, Camille Couture a terminé ses études au Collège Lionel-Groulx en théâtre musical. Elle avoue que, depuis lla fin de ses études, elle n’obtient pas autant de contrats qu’espéré.

Ses collègues, qui sont dans le même bateau, déploient plusieurs stratégies pour se démarquer : suivre des formations pour perfectionner leur voix, mettre à jour leur portfolio et développer des talents cachés, notamment celui de jouer d’un instrument. Sans contact dans le milieu et sans visibilité dans les médias, laisser sa marque est très difficile.

Selon Camille, les directeurs et les directrices d’audition vont « souvent y aller avec des gens qu’ils connaissent ou qu’ils ont déjà vu travailler. Je les comprends, mais ne pas laisser cette chance-là, c’est nocif pour ceux qui sortent de l’école », dénonce-t-elle.

En général, les nouvelles des arts et spectacles concernent les artistes s’illustrant au Québec ou à l’international. Les critiques d’albums, de spectacles et de films produites par les journalistes du milieu culturel ont tendance à se limiter aux œuvres grand public.

Heureusement, certains médias ont comme mandat d’accorder plus d’attention aux artistes émergents et émergentes. C’est notamment le cas du blogue culturel Sors-tu?, qui se concentre sur les nouvelles des arts et spectacles locales et régionales.

Marc-André Mongrain, fondateur et rédacteur en chef du blogue, a toujours eu cet objectif en tête. « [Avant de commencer le blogue], j’avais de plus en plus de difficulté à trouver des endroits où je pouvais me renseigner pour découvrir des artistes un peu moins connus », explique-t-il.

Avant de plonger dans l’univers médiatique, le mélomane travaillait pour une maison de disques. « Les clients cherchaient les disques populaires, mais j’avais déjà l’intention de leur faire découvrir de jeunes artistes. Ça a toujours été le background de ce que je voulais faire ; de convaincre les gens de s’intéresser à la musique », raconte M. Mongrain.

Cette expérience, jumelée à son bagage de journaliste culturel dans un quotidien, l’a poussé à créer le blogue en 2010. Sa mission ? Maintenir l’équilibre entre ce que son lectorat souhaite lire et ce qu’il pourrait se plaire à découvrir. « Je veux autant couvrir un show au Quai des brumes avec 15 personnes qu’un artiste au Centre Bell avec 20 000 personnes », souligne le rédacteur en chef.

M. Mongrain tient toutefois à défendre les intérêts des médias traditionnels. « Le problème, c’est que ça ne rapporte pas financièrement [la culture]. C’est donc normal si les médias en difficulté coupent. Et s’il faut couper dans la culture, tu vas juste garder ce qui est populaire, parce que les artistes émergents, ce n’est pas le plus payant. Je les comprends de le faire, ils doivent assurer leur survie », illustre-t-il.

Malgré tout, les médias traditionnels peuvent en faire bien plus. Le Québec regorge d’artistes de grand talent qui ne souhaitent rien d’autre qu’une place dans l’industrie. Une dernière question se pose : qu’attendent alors les médias pour faire briller la relève artistique ?