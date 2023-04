Ce texte est paru dans l’édition papier du 30 mars 2023

Au moment où l’équipe du Montréal Campus travaillait d’arrache-pied pour produire cette édition papier, celle du 24 heures débutait une période de deuil. Le 23 mars dernier, le média publiait son dernier numéro imprimé après plus de 20 ans de publication papier.

Cette énième disparition d’un journal imprimé renforce l’impression que l’ère du papier est désormais révolue. Rares sont les médias qui publient toujours un numéro imprimé quotidien : on compte seulement Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, Le Devoir, la Montreal Gazette et le Record.

Alors, la question se pose : qu’est-ce qui motive encore le Montréal Campus à produire des éditions papier, tandis que la majorité des médias traditionnels ont tiré un trait sur ce moyen de diffusion ?

L’idée pourrait effectivement sembler déraisonnable, d’autant plus que l’impression de nos deux éditions papier annuelles gruge plus de la moitié de notre budget. Malgré tout, en 2023, nous tenons encore à la tradition du papier, qui perdure depuis 1980.

Du choix des sujets à la rédaction des articles, en passant par la correction jusqu’à la conception de la maquette avant l’impression, le papier est un exercice hautement formateur pour la relève journalistique. Nous aiguisons ainsi notre jugement éditorial, nous apprenons à respecter des échéanciers serrés et nous nous initions aux rouages d’une véritable salle de rédaction.

Au-delà de ces apprentissages, la distribution des éditions papier dans les pavillons de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) représente une fenêtre de visibilité non négligeable. Bien que le Montréal Campus soit actif sur son site Internet et sur les réseaux sociaux, il est peu connu au sein de la communauté étudiante.

Si le papier demeure important pour accroître le lectorat du Montréal Campus, force est de constater que notre présence en ligne et sur les réseaux sociaux doit demeurer au cœur de nos priorités.

Tous les indicateurs le disent : nous évoluons au sein d’une génération résolument numérique. Selon une étude de l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval parue en 2022, 67 % des 18 à 24 ans s’informent principalement sur les réseaux sociaux.

Nombre de médias traditionnels au Québec se sont adaptés rapidement aux nouvelles habitudes numériques de la génération Z, notamment en produisant de courtes vidéos rythmées et des carrousels explicatifs sur Instagram.

En revanche, le Montréal Campus n’a pas su suivre le rythme de cette transformation du paysage médiatique québécois. Le journal étudiant de l’UQAM a vraisemblablement négligé son virage numérique au cours des dernières années.

Jusqu’à tout récemment, le Montréal Campus était peu présent sur les réseaux sociaux. Entre mai 2020 et septembre 2022, le journal a aussi laissé tomber sa production vidéo.

Dans un effort de modernisation, nous avons ajouté en janvier 2023 une toute nouvelle section à notre média : le Vidéo Campus. Ce pupitre, chapeauté par Ulysse Desjardins et Félix Rompré, propose reportages, entrevues et vox pop, dans une formule jeune, dynamique et novatrice. Le Vidéo Campus s’ajoute au Radio Campus, qui produit des balados depuis 2018.

De surcroît, notre équipe a cette année bonifié sa présence sur les réseaux sociaux, en créant un compte Titkok et en publiant des carrousels sur sa page Instagram.

Malgré ces premiers pas, notre budget plus comprimé que jamais freine nos ambitions. Les reportages du Vidéo Campus ont été réalisés ces derniers mois avec de maigres moyens. Comme le journal ne possède presque aucun matériel audiovisuel, les collaboratrices et les collaborateurs ont dû se débrouiller avec leurs propres outils.

Dans notre dernier éditorial, paru dans l’édition papier de l’automne 2022, nous lancions un véritable cri du cœur. Nous y exposions les difficultés financières récurrentes du journal, nous empêchant de mener à terme plusieurs de nos projets.

Depuis, le Montréal Campus a reçu une vague de générosité et de soutien. Nous avons lancé le 6 mars dernier une campagne de sociofinancement d’un objectif de 3500 dollars. Avec ce montant, nous désirons acquérir du matériel audiovisuel, nous procurer de nouveaux logiciels et moderniser notre site Internet.

En moins de dix jours, nous avons atteint notre objectif. Au moment où ces lignes étaient écrites, la somme des dons dépassait 3 800 dollars ー et la campagne se poursuit jusqu’au 17 avril prochain.

L’équipe de rédaction est touchée et revigorée par cette marque de confiance envers la mission de notre journal. Ce montant saura assurément donner un peu de souffle aux prochaines équipes afin de poursuivre son évolution numérique. L’argent récolté à travers notre campagne permettra, entre autres, aux chef(fe)s du Vidéo Campus de se procurer du matériel vidéo de qualité.

Espérons que la tradition du papier au Montréal Campus se poursuivra aussi longtemps qu’elle sera financièrement viable. Entre-temps, continuons de miser sur notre évolution numérique.

Le journalisme Web offre un terrain de jeu infini. Nous sommes confiantes que la relève œuvrant pour le Montréal Campus saura diversifier son offre de contenu numérique en proposant des formats innovants.

Malgré notre attachement au papier, il ne faut pas se leurrer. Les années de l’imprimé sont maintenant comptées. Les prochaines équipes auront à coup sûr des choix déchirants à faire et devront entamer une réflexion sur une stratégie post-papier.

Pour l’heure, chérissez le journal que vous tenez entre vos mains, car il sera bientôt vestige d’une autre époque.

Mention photo : Camille Dehaene | Montréal Campus