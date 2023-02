Pour consulter tous nos articles publiés dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs, cliquez ici.

Entre colonisation et racisme, l’histoire de l’Afrique, berceau de l’humanité, a largement sombré dans l’oubli. Cette amnésie collective met en péril la culture africaine, soulignent des experts et des expertes consulté(e)s par le Montréal Campus.

L’histoire de l’Afrique remonte à plus de sept millions d’années, lorsque les premiers ancêtres de la lignée des hommes sont apparu(e)s sur Terre. Des débuts de l’humanité à l’arrivée des colonisateurs, le continent a vu prospérer et s’éteindre de nombreuses civilisations. Parmi les plus connues, on compte l’Égypte antique, l’empire du Mali ou encore les Carthaginois.

Quand les Européens ont posé le pied en terre africaine, la discrimination occidentale a relégué l’histoire africaine aux oubliettes, selon le professeur spécialisé en histoire de la diaspora africaine de l’université de York Paul Lovejoy. « Le racisme est à l’origine du déni [de l’histoire africaine] », soutient l’universitaire.

Une destruction identitaire

L’Afrique offre depuis sa colonisation de nombreuses ressources aux Européens. Les Africaines et les Africains ont fait partie de celles-ci, du début de la traite des esclaves au XVe siècle jusqu’à son abolition au XIXe siècle. Selon l’historien, politologue et écrivain Amadou Ba, l’Occident s’est donné le statut de « dominant ». Paul Lovejoy explique que « de la même manière qu’il est difficile d’éradiquer le sexisme, le racisme systémique est ancré dans les mœurs ». Cette discrimination explique le désintérêt pour la culture africaine, plaide-t-il.

L’historien Amadou Ba raconte également que le continent africain est riche de ses traditions orales, et que les langues qui y sont parlées sont d’une grande importance : « un mot peut décrire tout un phénomène ». Or, les Européens, dans le processus de la colonisation, ont priorisé l’apprentissage de leurs langues. Les récits des anciens et des anciennes sont de moins en moins transmis dans les langues natales africaines, dont la connaissance se perd. Selon M. Ba, « il appartient aux Africains de parler de l’Afrique aux étrangers [et pas l’inverse] ».

L’Afrique, riche de plus du tiers des langues mondiales, voit l’anglais se placer en première position des langues les plus parlées sur le continent avec 200 millions de locuteurs et de locutrices, d’après la firme de sondages AfriKSurvey. « L’Afrique d’aujourd’hui est une fabrication de la colonisation », constate M. Ba.

Moussa Bayo, étudiant international en marketing à l’UQAM, a grandi en Côte d’Ivoire. Il explique qu’à travers son cursus scolaire, dans son pays d’origine, il n’a appris que des langues européennes comme l’allemand, l’espagnol et l’anglais. « Les études ne se font pas en langues africaines », déplore l’étudiant. Il ajoute avoir étudié l’histoire de l’Afrique. « Nous parlions beaucoup plus de la période de la colonisation que de ce qu’il se passait avant », précise-t-il toutefois.

Amadou Ba considère que l’histoire de l’Afrique n’est pas assez connue, car elle est « écrite par des personnes étrangères à la question ». Pour lui, leur regard est forcément biaisé. « Les livres sont imprégnés de préjugés. Par exemple, notre spiritualité est détruite, considérée comme satanique », explique-t-il. Les Occidentaux et les Occidentales peuvent difficilement s’intéresser à l’histoire d’un continent quand les populations africaines sont encore victimisées par l’homme blanc, d’après M. Ba.

Renverser l’ignorance collective

L’Occident évolue très peu dans son discours sur l’histoire de l’Afrique, d’après M. Lovejoy. « L’Université Métropolitaine de Toronto [portait jusqu’en 2022] le nom de l’esclavagiste [Ryerson] », rappelle-t-il. D’après l’historien, « on refuse de reconnaître ce que l’Afrique a apporté à l’Occident ».

L’Afrique aspire à faire renaître de ses cendres son histoire. Même si « le temps est un obstacle, et que les intérêts politiques sont souvent les facteurs de changements », selon Paul Lovejoy, des solutions existent. L’UNESCO a lancé un programme en 2009, en partenariat avec les organisations africaines en charge du patrimoine, pour apprendre aux Africaines et aux Africains leur histoire. C’est en harmonie avec cette ligne directrice que l’UNESCO a mis en place un second programme l’année dernière, « Stratégie opérationnelle pour priorité Afrique 2022 – 2029 ». Son objectif est notamment de mettre le continent au devant de la scène internationale.

Le rôle des médias

Pour démocratiser l’histoire de l’Afrique, les médias doivent faire attention à l’image qu’ils diffusent de celle-ci, défend M. Ba. Les conflits et les enjeux humanitaires qui s’y déroulent sont abordés, mais l’Afrique n’est racontée qu’au travers du regard de médias étrangers, sous des angles négatifs, selon le professeur. Pour M. Lovejoy, il est essentiel que « les journalistes racontent le plus d’histoires possible pour abolir le racisme ».

De son côté, Amadou Ba affirme que pour redorer le blason de l’Afrique, « il faut décoloniser les esprits, enseigner les langues, arrêter de ralentir le développement de l’Afrique et arrêter de diffuser une image pauvre du continent ».

Mention illustration : Camille Dehaene|Montréal Campus