La communauté uqamienne entame une deuxième session sur le campus depuis le début de la pandémie de COVID-19, après trois semaines d’enseignement à distance. Si plusieurs membres s’en réjouissent, d’autres sont inquiets du retour des cours en présentiel.

Dans les semaines précédant la rentrée sur le campus, certains membres de la communauté étudiante et du corps enseignant de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ont manifesté leur préférence pour un enseignement en ligne. Ils critiquent le retour précoce des cours, alors que la province est toujours au sommet de la cinquième vague de COVID-19.

Rose Carrière-Daigneault, étudiante en études littéraires, est d’avis qu’il faudrait attendre quelques jours, voire quelques semaines, avant de recommencer les cours sur le campus.

Elle dit craindre certain(e)s étudiant(e)s qui ne respectent pas les mesures sanitaires. « Je connaissais des personnes dans mon programme qui avaient des symptômes et qui venaient quand même faire leurs examens pour qu’elles ne soient pas pénalisées [lors de la dernière session à l’automne 2021] », explique-t-elle.

La majorité est tout de même ravie de revenir en personne. « Je me sens surtout soulagée. Je trouve que les cours en ligne sont mal organisés, dit Justine Thibault, étudiante libre. Je préfère les cours en présentiel parce que c’est clair, plus facile d’accès au professeur et j’apprends mieux de cette façon-là. »

Justine se dit satisfaite des mesures annoncées par l’Université. « Ma seule critique, c’est que je ne vois pas d’employés qui font un nettoyage quotidien dans les classes. Par contre, chaque fois que je rentre à l’UQAM, il y a toujours un(e) garde de sécurité qui s’assure que chaque étudiant(e) change son masque et se lave les mains », explique-t-elle.

« Une situation différente »

Avec la présence encore importante du variant Omicron, l’administration de l’UQAM continue de mettre les bouchées doubles afin d’assurer une rentrée sécuritaire pour tous et toutes.

Malgré le port obligatoire du masque de procédure et une distanciation recommandée de deux mètres, des membres de la communauté uqamienne demeurent inquiets, notamment en ce qui a trait à la ventilation dans les locaux.

Selon le Service des immeubles de l’Université, des employés de machines fixes, qui entretiennent l’équipement mécanique des structures de chauffage, de climatisation et d’électricité, vérifient quotidiennement le bon fonctionnement des systèmes de ventilation.

Dans un communiqué de la direction transmis uniquement aux membres du personnel, auquel le Montréal Campus a eu accès, la vice-rectrice à l’Administration et aux finances Sylvia Thompson a expliqué que « les espaces intérieurs des bâtiments de l’Université sont ventilés de manière mécanique dans la presque totalité des cas ». Elle a ajouté que la situation à l’UQAM est « fort différente de celle des écoles primaires, par exemple, où la ventilation mécanique n’est pas prédominante ».

L’UQAM n’aurait donc reçu aucune demande qui pourrait entraîner une modification de ses pratiques d’opération et d’entretien de ses systèmes de ventilation.

Gestion des éclosions

Toute personne qui a des symptômes liés à la COVID-19 ou qui a été en contact avec une personne proche ayant obtenu un résultat positif au virus doit s’isoler en fonction de ce que recommande la Santé publique. L’Université demande aussi de remplir un formulaire d’autodéclaration, disponible sur le site internet de l’UQAM, sous l’onglet Info COVID.

Les 37 000 personnes qui constituent la communauté étudiante n’auront toutefois pas accès à des tests rapides comme dans les établissements scolaires primaire et secondaire, a confirmé Jenny Desrochers, directrice des relations de presse de l’UQAM.

Des cliniques de vaccination seront de retour sur le campus, dont une qui sera présente le 24 février prochain dans l’Agora du pavillon Judith-Jasmin de 9 h à 15 h 30.

Plusieurs installations du Centre sportif de l’UQAM, où le passeport vaccinal est demandé, sont également accessibles comme la piscine, le mur d’escalade, la piste de course et les gymnases. Les activités sportives, telles que le badminton ou le basketball, doivent cependant être pratiquées individuellement. La salle d’entraînement demeure fermée jusqu’à nouvel ordre.

Photo Montréal Campus