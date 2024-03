Le Montréal Campus lance une campagne de sociofinancement!

L’année dernière, grâce à votre générosité, le Montréal Campus a amassé plus de 4000 $ en dons. Ces fonds nous ont permis de procéder à une refonte complète de notre site web. Cette année, le Montréal Campus lance une nouvelle campagne, cette fois pour acheter du matériel audiovisuel. Le Montréal Campus n’a toujours aucune caméra, aucun trépied, ni micro, alors que le futur du journalisme est numérique et que la publicité est toujours en baisse dans notre secteur.

Toute l’équipe bénévole du Montréal Campus vous invite donc à donner, partager, ou simplement écouter notre contenu vidéo et audio. Après plus de 4000 $ l’année passée, nous visons encore plus haut cette année. Longue vie au Montréal Campus!

Le site de la fondation de l’UQAM pour faire une donation : https://fondation.uqam.ca/uqam-1/vos-idees-pour-luqam/montreal-campus-341?fbclid=IwAR118Eajz9eVOWiL_3-nvSaF-NTnsgk6i9k_t_fE0NGMfrx3ETKGHLKJtmQ