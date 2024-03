Francouvertes 2024 : crescendo d’énergie

Les trois artistes de la cinquième soirée des préliminaires des Francouvertes ont chacun(e) offert une proposition artistique unique, mais n’ont pas dépassé les attentes. Grâce à une présence scénique puissante, Patrick Bourdon s’est hissé en cinquième position du palmarès.

Sandra Contour a ouvert la cinquième soirée des préliminaires de la 28e édition des Francouvertes lundi soir. Gagnante de la 30e édition du concours Ma première Place des Arts en janvier dernier, l’ergothérapeute originaire d’Alma est venue présenter un projet réconfortant. Abordant le public avec tendresse et humour, elle dégage un climat de douceur à travers ses chansons, rappelant une séance de thérapie.

Accompagnée de Pierre-Antoine Tanguay à la contrebasse et de sa propre guitare, Sandra Contour installe une ambiance acoustique chaleureuse. Malgré l’effectif instrumental minimaliste, l’atmosphère musicale espacée et flottante démontre un travail d’arrangement exécuté soigneusement. Le contraste entre les passages instrumentaux et vocaux s’avère fluide et agréable.

Malgré quelques problèmes techniques survenus lors de la transition vers la dernière chanson et une présence scénique parfois un peu timide, Sandra Contour fait bonne impression.

Sandra Contour a réussi à s’inscrire en 9e position du palmarès du concours-vitrine.

Un vécu touchant

Sakay Ottawa, natif de Manawan et d’origine atikamekw, continue le spectacle avec un catalogue de chansons folk en atikamekw qui racontent son histoire. Fidèle à ses racines, la proposition artistique de Sakay crie l’authenticité et témoigne d’une culture riche et fière. Malgré la distance que la barrière de la langue pourrait engendrer, les émotions touchantes que les histoires dégagent sont bien transmises à travers la musique. On comprend sans comprendre.

L’auteur-compositeur-interprète performe un total de six compositions. L’une d’elle est une chanson particulièrement émouvante composée par son frère porté disparu depuis 2010.

Du haut de ses 46 ans, Sakay offre une performance scénique assez mouvementée. L’atmosphère musicale frôle parfois celle du cliché country, mais les cris du cœur et le message puissant que communique le poète atikamekw à travers son spectacle rappellent habilement l’œuvre de Zachary Richard.

Énergie de feu

« Salut tabarnack, levez-vous comme des osties de chiens » est la phrase que Patrick Bourdon a choisie pour introduire la dernière performance de cette soirée préliminaire des Francouvertes. Le chanteur country originaire de Sainte-Julie est venu pour livrer un spectacle avec un grand S et s’est démarqué par son énergie foudroyante.

La présence scénique et la chimie musicale entre les musicien(ne)s étaient de loin les plus fortes de la soirée. Si l’on frôlait le cliché country avec Sakay Ottawa, on le bouscule avec Patrick Bourdon.

Mis à part quelques intros aux variations instrumentales contrastantes, les chansons se ressemblent beaucoup harmoniquement. L’univers musical typique du country lasse facilement l’oreille de l’audience. Patrick réussit tout de même à réveiller la foule, à la faire rire et danser. L’artiste, qui laisse ouvertement paraître un certain niveau d’ivresse, propage la joie et la bonne humeur. À travers cette atmosphère conviviale et populaire ainsi que ses textes vulgaires et humoristiques, Patrick Bourdon se propulse à la cinquième place du palmarès, le meilleur résultat de la soirée.

Une ouverture atypique

La soirée avait commencé de manière étrange avec la performance de Samuele produite dans le cadre de la série « J’aime mes ex ». L’artiste, qui présentait une courte série de trois chansons guitare/voix engagées, a utilisé environ le tiers de son temps alloué pour installer une ambiance lourdement politique. Même si ces positions pertinentes et d’actualité ont résonné auprès du public, le discours pessimiste a rapidement pris une tournure accablante.

Sa voix chaleureuse et mélancolique rattrape cependant l’ensemble et ses mélodies calmes mais puissantes dégagent une lueur de lumière et d’espoir.

Le concours des Francouvertes se poursuivra les 26 et 27 mars avec les deux dernières soirées des préliminaires avant les demi-finales, qui auront lieu à la mi-avril.