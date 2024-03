Célébrer la diversité sexuelle et de genre à l’UQAM

Vendredi débutait la première édition de la Semaine de la célébration de la diversité sexuelle et de genre à l’UQAM. Visant à mettre de l’avant la communauté queer, cette initiative du Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante (BIRÉ) et des Services à la vie étudiante (SVE) aura lieu jusqu’au 28 mars prochain.

La programmation inclut sept conférences, en plus de divers ateliers et groupes de discussion à propos de plusieurs facettes de la diversité sexuelle et de genre. Des thèmes tels que l’intersectionnalité, la bispiritualité et la parentalité queer seront abordés par les conférenciers et conférencières. Les présentations auront lieu principalement sur les heures de dîner et en soirée. De plus, des kiosques seront présents sur le campus.

Un projet de longue date

« On souhaite célébrer les communautés queers de l’UQAM, c’est une occasion de se rencontrer pour apprendre, pour démystifier, mais surtout pour créer des liens », explique la conseillère à l’accueil et intégration du BIRÉ Stéphanie Richard. Avec sa collègue Mélanie Racine, conseillère en communication au BIRÉ, elle travaille à la planification de cette semaine depuis septembre 2022.

Les deux organisatrices disent avoir engagé des étudiant(e)s queers afin d’offrir une programmation représentative des intérêts et besoins de la communauté. « Nous, on est les personnes facilitatrices, les activités sont faites pour qu’elles soient à l’image de la communauté queer uqamienne », assure Stéphanie Richard. En plus d’être ouvertes à l’ensemble des étudiant(e)s et du personnel de l’UQAM, certaines conférences sont aussi offertes au grand public.

Ce projet est rendu possible grâce à une subvention du Secrétariat à la condition féminine du Québec s’inscrivant dans le Plan d’action gouvernemental pour lutter contre l’homophobie et la transphobie octroyée conjointement au BIRÉ et au SVE.

Une initiative bienvenue dans la communauté

« C’est intéressant que cette année on promeuve ça, ça va permettre à plus d’étudiants et étudiantes de se sentir inclu(e)s et accepté(e)s, donc j’apprécie cette initiative-là », souligne Florence St-Louis, membre de l’exécutif de l’association étudiante Queer UQAM. Cet organisme qui vise à offrir un espace sécuritaire aux personnes de la communauté étudiante queer sera présent lors de la semaine de célébrations en occupant un kiosque sur le campus mardi et jeudi.

Florence accueille l’événement d’un bon œil, mais regrette son aspect éphémère. « Ça ne devrait pas être qu’une semaine. [La célébration de la communauté queer] devrait se faire tous les jours », dit-elle.Stéphanie Richard et Mélanie Racine admettent que le modèle de la Semaine de la célébration est sujet à amélioration. « C’est une première édition, donc on est très ouvertes à tous les commentaires de toutes les personnes qui vont participer de près ou de loin », assure Mme Richard. Dans cette optique, les participant(e)s recevront un courriel contenant un sondage, une heure après chaque activité, pour donner leur opinion. « S’il y a une deuxième édition, chose qu’on souhaite, on va partir de ces commentaires pour s’ajuster et pour répondre encore plus aux besoins », promettent les organisatrices.