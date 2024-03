Les référendums désormais possibles à l’AFELC

L’Association facultaire étudiante de langues et communication (AFELC) a amendé le 13 mars dernier son règlement de régie interne afin de permettre la tenue de référendums à un quorum de 5 % du nombre d’étudiant(e)s inscrit(e)s.

« C’est une belle nouvelle pour la démocratie étudiante », s’enthousiasme Marek Cauchy-Vaillancourt, responsable à la coordination de l’AFELC. À l’assemblée générale (AG) extraordinaire de l’AFELC du 13 mars tenue sur Zoom, la proposition a été adoptée à l’unanimité par la trentaine de membres présent(e)s.

Concrètement, toute décision, allant d’un vote de grève à un vote d’augmentation des cotisations, pourra être prise par la voie d’un référendum et non plus seulement en AG. Seule exception : l’élection du comité exécutif.

Toutefois, c’est seulement lors d’une AG référendaire que les modalités du référendum (la question, le lieu du vote, la proportion de votes en faveur demandée, la date et la durée) pourront être décidées. L’AFELC mentionne être présentement en discussion avec le recteur quant à la possibilité de tenir le vote en ligne.

Guillaume Picard et Justine Gignac, respectivement responsable aux affaires administratives de l’AFELC et finissante au Baccalauréat en action culturelle , sont à l’origine de l’avis de motion qui a mené à ce changement dans le règlement de régie interne. Leur objectif? « Rejoindre un plus grand bassin de membres que celui qu’on aurait en AG, où il est plus difficile pour certains de s’exprimer », explique Guillaume Picard.

Le quorum de l’AFELC pour une AG est fixé à 1 % de l’ensemble des 2459* membres, ce qui équivaut à la présence de 25 étudiant(e)s. Pour ce qui est du quorum de référendum, maintenant fixé à 5 %, la participation de 123 membres est requise afin que le résultat soit valide.

« Démocratiser la prise de décisions »

La durée des AG et la lourdeur du processus font partie des facteurs à l’origine du désintérêt et du faible taux de participation des membres. Par exemple, l’AG du 31 janvier 2024 a débuté à 13 h 29 et a été levée à 16 h 08, dans une conclusion forcée par le départ de plusieurs personnes, qui a fait en sorte que le quorum n’était plus respecté. En comptant la période d’installation du Zoom puisqu’il s’agissait d’une AG en comodal, les membres présents sont restés de 12h30 à 16h08, c’est-à-dire 3 heures et 38 minutes.

En optant pour une formule référendaire, l’AFELC se dote d’outils afin de démocratiser le processus de prise de décisions, résume Marek Cauchy-Vaillancourt. « L’objectif à long terme est de permettre que plus de décisions soient prises par référendum et par un plus grand nombre de membres. » Son collègue Guillaume Picard abonde dans le même sens : « Il faut évoluer en fonction de notre époque et utiliser les outils à notre disposition [comme le vote en ligne] pour arriver à rejoindre le plus de personnes possible. »

Lors de l’AG du 14 mars, la proposition d’augmentation de la cotisation étudiante de 5 $ pour les sessions d’automne et d’hiver et de 4 $ pour la session d’été a été rejetée à majorité.

*Ce nombre ne prend pas en compte les étudiant(e)s ayant renoncé à leur adhésion à l’AFELC.