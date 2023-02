Est-ce que vous vous êtes toujours demandé(e)s ce qu’il se passe lorsque l’UQAM ferme ses portes ? Que se passe-t-il la nuit lorsque l’université est déserte ? Est-elle vraiment déserte ? Peut-on y croiser des personnes louches ou des créatures de la nuit ? Peut-on entrer dans la bâtisse et en ressortir ? Quelles sont les mesures de sécurité mises en place après la fermeture de l’établissement ?

Intrépides, curieuses et dotées de leurs sacs de couchage, Laetitia Arnaud-Sicari, Audrey Pilon-Topkara et Sarah Brulé tenteront de trouver les réponses à toutes ces questions en passant une nuit complète à l’UQAM afin de tester les limites de la sécurité.

Frissons (et rires) garantis !

Le reportage est bientôt disponible sur la plateforme de CHOQ.CA

Mention illustration : Camille Dehaene | Montréal Campus