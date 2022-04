L’électronique a côtoyé le R&B et le indie rock le 29 mars, lors de la sixième soirée des préliminaires des Francouvertes. Retour sur une soirée riche en émotions, où les performances uniques des artistes ont séduit le public du Cabaret Lion d’Or.

C’est le duo FUUDGE, dirigé par le chanteur et guitariste David Bujold, qui a ouvert cette avant-dernière soirée des préliminaires. Assis sur un tabouret, les deux artistes aux cheveux longs ont partagé des moments de complicité avec leur public, en s’adressant à celui-ci entre chaque chanson.

Le groupe, qui a déjà participé aux Francouvertes en 2016, a présenté de nouvelles chansons à l’auditoire. David Bujold a fini le numéro seul sur la scène dans un solo touchant, où l’artiste a sifflé une partie de sa chanson au microphone. Alliant avec brio le rock et le grunge, FUUDGE a mis la table pour une soirée musicale très variée.

Découvrir l’électro avec Xela Edna & Eius Echo

Xela Edna & Eius Echo ont surpris le public avec leurs compositions flirtant avec la pop et l’électronique dans une ambiance totalement psychédélique. « Est-ce qu’il y a des gens qui ont déjà fait du mush ici? Est-ce qu’il y en a qui ont déjà bad trip en faisant du mush? Ben cette chanson-là est pour vous! », s’exclama Eius Echo, que Xela Edna qualifie de « chasseur d’ombre céleste ».

Le groupe, qui s’est hissé jusqu’au deuxième rang du palmarès, a également beaucoup misé sur l’éclairage pour créer un univers singulier. L’auditoire s’est retrouvé dans un monde parallèle complètement déjanté, l’espace d’une performance.

Ce fut certainement l’un des numéros les plus uniques que le public du Cabaret Lion d’Or a eu la chance de voir cette année. Vêtue de blanc de la tête aux pieds, Xela Edna, la chanteuse du groupe, avait des allures d’extraterrestre avec ses cheveux remontés en haut de sa tête. Très solide tout au long de sa performance, la chanteuse à la voix haute perchée dansait partout sur la scène, entraînant la foule avec elle dans son délire.

Performance charnelle pour Andy Jon

Après Xela Edna et Eius Echo, ce fut au tour d’Andy Jon de se produire sur les planches du cabaret. En symbiose totale avec ses musiciens, la chanteuse à la voix sensuelle a présenté des morceaux qui alternaient entre la douceur et la puissance. L’artiste mélange le R&B, le trip-hop et la pop dans ses compositions musicales.

Totalement en contrôle lors de son numéro, la chanteuse bougeait sur scène au rythme de sa musique, les yeux entrouverts. La performance voluptueuse de Andy Jon a su charmer les adeptes de musique présents et présentes dans la salle mardi soir, malgré le fait qu’elle ne se soit pas rendue parmi les neuf premières places du palmarès qui l’auraient guidée vers les demi-finales.

Retour dans son adolescence

David Lagacé a offert la dernière prestation de la soirée. L’artiste originaire de la Rive-Nord de Montréal a livré une performance authentique, qui l’a propulsé au sixième rang du classement. Accompagné de sa guitare électrique, le chanteur à la voix enveloppante a créé un lien avec son public dès le début de son numéro, en s’adressant à celui-ci avec humour. Il a notamment présenté certaines chansons de son premier album, Super Bulldog.

« Il n’y a pas de limites à là où je veux aller », a lancé l’adulte aux allures de grand adolescent dans sa vidéo de présentation. David Lagacé chante certaines de ses compositions en anglais, d’autres en français. Par moments, ses chansons sont plus « satinées » et « sensuelles », pour reprendre les propos de l’artiste. Il a bouclé sa performance par des chansons plus dansantes, suscitant l’enthousiasme de la foule.

Le mercredi 30 mars, ce sera la dernière soirée des préliminaires de la 26e édition des Francouvertes. Le public aura la chance d’assister aux performances de Michaëlle Richer, Gawbé, Dan-Georges Mckenzie et de Chloé Lacasse en tant qu’artiste invitée. Rappelons que les six premières positions du palmarès sont assurées de se rendre en demi-finale.

