La relève musicale québécoise a encore une fois impressionné les plus grands adeptes de musique le 28 mars au Cabaret Lion D’or, où la douceur et la simplicité étaient de mise lors de cette cinquième soirée des Francouvertes.

C’est dans un décor épuré qu’Émilie Proulx, simplement accompagnée par sa guitare, a réchauffé la salle au début de la soirée. L’auteure-compositrice-interprète a chanté certains de ses plus récents succès tirés de son album La nuit, les échos, au plus grand bonheur des spectateurs et des spectatrices. « C’est un privilège de chanter pour vous », s’est exclamée l’artiste finaliste des Francouvertes en 2007.

Une prestation intime et authentique

Pieds nus sur scène, Charlotte Brousseau a charmé le public avec ses textes touchants et sa voix douce et feutrée, qui n’est pas sans rappeler celle de Klô Pelgag. « C’est vraiment le fun de vous avoir ici, on sent déjà votre chaleur et c’est magnifique », a-t-elle dit en s’adressant à la foule au début de sa performance, visiblement nerveuse. Elle s’est rendue à la troisième place du classement général.

L’artiste écrit des chansons profondes et poétiques. Dans son morceau intitulé J’irai, Charlotte Brousseau parle de la rivière Yamaska. « L’esprit léger, perdue dans tes eaux, libre comme un air de piano, je me départirai de mon fardeau », chante-t-elle.

Accompagnée par ses musiciens, la chanteuse originaire de Québec entraîne le public dans sa prose poétique. Dans sa pièce Entre les balcons, l’artiste chante : « J’ai fait pousser des tulipes partout à l’intérieur de moi, elles me demandent de t’inviter pour que tu les cueilles aujourd’hui ».

Tamara Weber en symbiose avec l’auditoire

C’est Tamara Weber qui a clos cette cinquième soirée de festivités au Cabaret Lion d’Or. L’artiste au timbre de voix unique est née à Port-au-Prince et a participé à La Voix au Québec en 2014 et à The Voice en France en 2016. Avec ses textes accrocheurs et sa bonne humeur contagieuse, elle a séduit le public des Francouvertes, décrochant la neuvième position au palmarès.

Accueillie dans un torrent d’applaudissements, la chanteuse de folk a une énergie contagieuse sur scène. « La liberté, c’est probablement mon mot préféré », dit-elle dans sa vidéo d’introduction, en rappelant que c’est une valeur qui lui tient à cœur et qu’elle tente de transmettre à travers ses textes.

Tamara Weber aborde des sujets d’actualité dans ses compositions. Elle a notamment parlé de la vague de dénonciations d’inconduites sexuelles et d’abus de pouvoir qui a bouleversé le monde artistique durant l’été de 2020. « Je veux le courage, je veux avoir le contrôle », a-t-elle répété dans une chanson où elle traite du sujet tout en invitant le public à chanter ces simples paroles en simultané.

L’artiste a également discuté du défi d’être l’une des seules personnes de couleur en Beauce, la région où elle a grandi. « Elle est belle la différence », a-t-elle chanté, rappelant sa fierté de se produire sur la scène des Francouvertes.

L’amour comme source d’inspiration

C’est Antoine Aspirine qui a présenté le deuxième numéro de la soirée. Dans un décor très simple et sobre, l’artiste polyvalent a chanté quelques-unes de ses chansons avec sa guitare acoustique, certaines avec sa guitare électrique et d’autres avec son piano. « Les yeux plantés dehors alourdis de silence, toi t’es partie en vacances et tu m’as laissé ton corps sur les bras », chante-t-il, accompagné de ses trois musiciens.

Le chanteur originaire de France chantait d’une voix peu assurée au début de son numéro. Il semblait peu à l’aise sur scène au début de sa prestation, mais il a gagné en confiance au fil de sa performance. Ayant choisi comme thème principal l’amour, Antoine Aspirine a présenté des chansons tantôt douces, tantôt plus rythmées. Sa performance n’a toutefois pas réussi à convaincre le public et le jury, puisqu’il ne s’est pas retrouvé dans les neuf premières positions au classement. Rappelons que les neuf artistes sélectionné(e)s par le public et par le jury se rendront directement aux demi-finales qui se tiendront les 18,19 et 20 avril au Cabaret Lion d’Or.

En attendant, mardi soir, ce sont Xela Edna & Eius Echo, Andy Jon et David Lagacé qui fouleront la scène du Cabaret Lion d’Or, précédé(e)s par FUUDGE, en tant qu’artiste invité.

Mention photo Maryse Boyce