Une douce remontée pour les Citadins au volleyball féminin

Après deux défaites consécutives, l’équipe féminine de volleyball des Citadins l’a emporté par trois manches gagnantes contre les Piranhas de l’École de technologie supérieure (ETS), le 23 novembre. La dernière partie à domicile de l’année a donné aux volleyeuses la confiance nécessaire pour rêver aux championnats canadiens.

Avant même le début du match, une ambiance festive régnait au Centre sportif de l’UQAM. Les partisan(ne)s tenaient des pancartes aux couleurs des Citadins distribuées à l’entrée du gymnase. Les gradins étaient relativement remplis au moment où le coup de sifflet initial a retenti.

La partie a été lancée par le service de la capitaine de l’équipe uqamienne de volleyball, Anna Dubuc-Ventura. Après une belle passe de sa capitaine, la joueuse Jade Généreux a marqué le premier point du match. À la marque 10-8, les Citadins ont récolté un carton jaune pour retard de jeu à cause d’un changement de joueuses non effectué.

Les Citadins ont remporté la première manche avec une légère avance de quatre points. Mention photo : Allyson Caron-Pelletier.

Après un arrêt de jeu, les joueuses de l’ETS sont revenues en force dans la partie. Les Piranhas ont réussi à marquer 3 points de plus avant la fin de la première manche, portant le résultat à 25-21 pour les Citadins.

La deuxième manche a été marquée par une remontée des Piranhas. La centre Marie Bolduc de l’ETS s’est démarquée grâce à ses attaques et ses blocages fructueux en début de manche, tout comme sa coéquipière attaquante Lisa Dumont avec ses services efficaces.

Vers la fin de la deuxième manche, le pointage a atteint 17-19 pour l’ETS dû à un hors-jeu lors du service de Jade Généreux. Cette décision de l’arbitre a soulevé un léger mécontentement dans la foule. Les Piranhas ont réussi à gagner cette période par la marque de 25-22.

Nouvel élan en deuxième moitié

Le réveil des Citadins en début de troisième manche a revigoré le public. Les klaxons ont retenti et les partisan(ne)s étaient enjoué(e)s alors que l’UQAM enchaînait les bons coups. Notons l’excellente frappe de l’uqamienne Mia Abellard à 19-12 ou encore les passes gagnantes d’Anna Dubuc-Ventura.

Les joueuses des Citadins se félicitent après un point marqué par l’équipe adverse. Mention photo : Allyson Caron-Pelletier.

La quatrième et dernière manche a commencé en force pour l’UQAM. Une longue passe de Mia Abellard récupérée par Jade Généreux a tenu le public en haleine. Cette dernière a fini par envoyer le ballon de l’autre côté du filet, menant le score à 7-0.

L’ETS s’est tout de même rattrapée en fin de match, tandis que les Citadins étaient à un point d’emporter la victoire. Les blocages des joueuses des Piranhas Marie Bolduc, Lisa Dumont et Charlotte Duguay ont retardé la victoire des Citadins de quelques minutes.

Le suspense a néanmoins été de courte durée : l’attaque finale de Juliette Gosselin a scellé la victoire des Citadins par une marque de 25-12 en quatrième manche.

Les Citadins sont troisièmes au classement universitaire de volleyball, derrière l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke. Mention photo : Allyson Caron-Pelletier.

Vers le championnat canadien

« C’est un excellent début de saison », a lancé l’entraîneur-chef, Alain Pelletier, après la partie. L’affrontement d’aujourd’hui signe la septième victoire des Citadins pour deux défaites, ce qui positionne l’équipe en troisième place du classement. Presque assuré de faire la compétition provinciale, M. Pelletier espère se rendre en finale dans le but d’accéder aux championnats canadiens. La finale provinciale donne un billet automatique vers la compétition nationale, d’après l’entraîneur.

L’entraîneur des Citadins, Alain Pelletier, est presque assuré d’accéder aux championnats québécois. Mention photo : Allyson Caron-Pelletier.

Malgré le départ « lent » de l’UQAM, l’attaquante Jade Généreux s’est dite satisfaite de la partie. « Les deux dernières manches reflètent vraiment notre équipe », a-t-elle affirmé. Jade est certaine que son équipe pourra se rendre aux championnats canadiens, si ses joueuses continuent à travailler la chimie de groupe. « On a le talent à toutes les positions », a-t-elle déclaré.

Le nouvel entraîneur des Piranhas, Ivan Reka, n’est « pas déçu » de cette partie malgré la défaite. « Je suis extrêmement fier des filles, parce qu’elles ont montré de la résilience tout au long », a-t-il conclu.