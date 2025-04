Je vois rouge!

L’UQAM n’offre pas systématiquement de produits d’hygiène menstruelle gratuits dans ses toilettes. Elle devrait pourtant le faire.

Je ne suis pas la seule à le penser! En février 2024, les sept associations facultaires étudiantes, les quatre syndicats et le Comité de soutien aux parents étudiant(e)s de l’UQAM, cosignaient une lettre s’adressant au recteur de l’UQAM, Stéphane Pallage.

Dans celle-ci, les groupes uqamiens plaidaient pour un programme d’accès gratuit aux produits menstruels pour les étudiant(e)s, les employé(e)s et les professeur(e)s.

Le débat ne date pas d’hier non plus. Dans un article du Montréal Campus, publié en février 2022, certaines associations étudiantes demandaient déjà à l’administration de l’UQAM de mettre en place un service de distribution de produits menstruels.

La plupart des locaux associatifs en offrent. Mais, comme l’expliquent les associations étudiantes dans l’article, l’initiative devrait plutôt venir de l’UQAM. Ce ne sont pas elles qui devraient avoir à pallier ce manque.

Plusieurs groupes uqamiens offrent même des options de remboursement. Le Syndicat des étudiant(e)s employé(e)s de l’UQAM offrait jusqu’à 50 $ pour rembourser l’achat de produits menstruels réutilisables ou de couches lavables. L’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation offre quant à elle un service de remboursement similaire.

Offrir des produits menstruels gratuits, ce n’est pas impossible! Plusieurs universités, comme Polytechnique Montréal, l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) et l’Université Laval, proposent des services de distribution gratuite de produits menstruels.

Rendons quand même à César ce qui est à César… L’UQAM finance des projets qui facilitent l’accès aux produits menstruels.

Entre 2021 et 2024, l’UQAM a octroyé 17 000 $ à des projets relatifs à la promotion et à l’accessibilité des produits d’hygiène menstruelle, explique Jenny Desrochers, directrice des relations de presse de l’UQAM. Cet argent permet notamment la tenue des services de remboursement de certains groupes uqamiens.

L’Institut Santé et société, affilié à la Faculté des sciences humaines, a reçu une bourse de 10 000 $ du Fonds Vert de l’UQAM pour sensibiliser la communauté uqamienne aux risques d’utilisation des produits jetables. La bourse a permis d’offrir des trousses d’hygiène menstruelle réutilisables à des étudiant(e)s de l’UQAM.

Le Service des bibliothèques mène un projet pilote pour rendre accessibles des produits d’hygiène menstruelle à ses comptoirs, m’a appris Jenny Desrochers. Quelle belle nouvelle!

Vous avez aussi sans doute vu, les 17, 18 et 24 mars, les kiosques de distribution de coupes menstruelles et de serviettes lavables, gracieuseté des Services à la réussite et à la vie étudiante et du Service du développement organisationnel.

Ce sont de beaux projets, certes.

Selon une étude menée en 2023 par le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, une personne menstruée sur deux affirme avoir vécu au moins une fois une situation de précarité menstruelle.

La précarité menstruelle est l’incapacité financièrement d’acheter des produits menstruels. En conséquence? Ces personnes s’absentent de l’école ou du travail ou se tournent vers des solutions dangereuses, comme l’utilisation de produits souillés, ou sur une trop longue période de temps.

Considérant la crise du coût de la vie et la précarité financière que vivent déjà les étudiant(e)s, il est plus que jamais pertinent d’offrir des produits d’hygiène menstruelle gratuitement aux étudiant(e)s.

Si l’UQAM est aussi avant-gardiste et écologique qu’elle ne le prétend, je l’invite sérieusement à emboîter le pas. Elle devrait offrir un service de distribution de produits menstruels jetables dans chacune de ses toilettes et un service de remboursement pour l’achat de produits menstruels réutilisables accessibles à toute la population uqamienne, étudiante ou pas.