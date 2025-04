Non, tout le monde n’est pas cyberdépendant parce qu’ils et elles utilisent Instagram plusieurs heures par jour, révèle Jean-François Biron, expert en hyperconnectivité. L’utilisation problématique et la dépendance sont deux choses distinctes. Deux de nos journalistes ont tenté de démystifier certaines idées sur le sujet en passant 24 heures sans écrans.