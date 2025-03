La fabrication du réel dans les films biographiques

Raconter la vie de personnalités connues à l’aide d’images et de sons a toujours fait partie de l’ADN d’Hollywood. C’est ce que nous appelons les films biographiques, ou biopics, qui se retrouvent en grand nombre dans nos salles de cinéma depuis quelques années. On décortique dans ce balado les différents aspects d’un biopic et on se questionne sur ce qui nous attire vers ce genre d’œuvres. On aborde également les difficultés qui se rattachent à l’art de représenter la « vraie vie » au grand écran.