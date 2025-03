C’était salle comble sous la pleine lune de loup-garou de Lou-Adriane Cassidy, jeudi dernier, au Théâtre Beanfield. L’auteure-compositrice-interprète a livré une performance électrisante de son nouvel album Journal d’un loup-garou,devant un public ravi et énergique.

Paru le 24 janvier dernier, Journal d’un loup-garou est le troisième album en carrière de l’artiste de 27 ans. L’intérêt pour son travail est palpable, avec quatre représentations sur cinq qui se font à guichets fermés.

L’excitation et la gaieté étaient au rendez-vous chez le public, déjà fort bruyant avant l’entrée sur scène de la chanteuse. Apparue vêtue d’un corset rose brillant et d’une jupe argentée, la chanteuse aux allures de pop star a été accueillie chaleureusement.

La foule a tout de suite entonné les paroles de Dis-moi dis-moi dis-moi avec Lou-Adriane. L’artiste a enchaîné les titres Je pars en vacances et Cours, Cora, cours avec fougue et énergie. Dès le début, ses mouvements de danse lascifs, ses balancements de tête et ses sauts démontraient une possession totale de son œuvre.

Après un départ électrisant, les chansons Un peu plus loin et Prière quotidienne ont ralenti le rythme.

Lou-Adriane était accompagnée sur scène de l’auteur-compositeur-interprète Thierry Larose, son fidèle collaborateur et guitariste. Les deux amis ont interprété leur titre alépok, qui a fait danser la foule. « Tabarnak, vous êtes en forme ! » a lancé Lou-Adriane, essoufflée, après la chanson.

Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy ont offert une prestation fougueuse de leur chanson alépok qui leur a valu un tonnerre d’applaudissements. Mention photo : Léa Lemieux.

Une mise en scène importante

Sept musiciens et musiciennes, disposé(e)s sur les diverses plateformes de la structure scénique, accompagnaient l’artiste avec leurs voix et leurs instruments.

Une immense pleine lune illuminée s’est hissée pour la chanson éponyme de l’album, Journal d’un loup-garou. Lou-Adriane a alors escaladé la structure de la scène à quatre pattes en continuant à chanter.

La pleine lune était l’une des pièces maîtresses de la mise en scène de Journal d’un loup-garou. Mention photo : Léa Lemieux.

La chanteuse N Nao a fait une courte apparition pour chanter TDF, son titre en collaboration avec Lou-Adriane. L’artiste de Journal d’un loup-garou a salué l’absence de sa grande amie Ariane Roy en interprétant la chanson qu’elle lui a dédiée, Ariane.

Lou-Adriane a entonné plusieurs morceaux de ses albums précédents, comme Il pleut, La pluie ne tombe jamais sur toi et J’espère encore que quelque part l’attente s’arrête. L’artiste originaire de Québec a aussi offert une chanson inédite, Adieu, dédiée à sa grand-tante décédée récemment.

Émotions et douceur

« Je veux vous faire chanter, mais vous chantez déjà ! », a remarqué l’auteure-compositeure-interprète en chantant Réponds. La chanteuse a couronné son spectacle en jouant son succès Entre mes jambes, toujours accompagnée des chants de la foule.

Lou-Adriane dansait avec des clochettes, lors du rappel, après un changement de costume. Mention photo : Léa Lemieux.

« On dirait que je suis émotive, ce soir », a soufflé Lou-Adriane, avant d’entamer sa dernière chanson, Ça va ça va. Le titre, qui l’a fait connaître en 2017, a été interprété tout en douceur par la chanteuse et son pianiste. Quelques larmes ont coulé sur ses joues de l’artiste, émue, lors du salut final.

Cette représentation est l’une des deux seules que l’artiste fera dans la métropole. « On ne fait pas beaucoup de spectacles, on les garde tous très précieusement dans nos cœurs », a dévoilé Lou-Adriane à la foule. La complexité de la mise en scène a par ailleurs été évoquée par la chanteuse dans les médias pour justifier le peu de spectacles donnés.