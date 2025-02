Les comédies romantiques influencent-elles notre vie amoureuse?

Deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses, puis un conflit survient, mais est impérativement résolu avant la fin du film. Si le public connaît bien le scénario de la comédie romantique parfaite, pourquoi ce genre de film est-il encore populaire?

En février, toute l’année, ces films attirent nombre d’adeptes. Même si leurs performances au box-office ont chuté depuis 2011, de nombreux classiques comme Quand Harry rencontre Sally, Mariage à la grecque, Pretty Woman et 10 bonnes raisons de te larguer sont encore appréciés aujourd’hui.

Étudiante à la maîtrise en sexologie à l’UQAM, Juliette Chevet s’intéresse au rôle des comédies romantiques dans la vie de ceux et celles qui les écoutent.

Selon elle, la prévisibilité du scénario est un des principaux attraits de ces films. « Cela leur permet de regarder [des comédies romantiques] et que ce soit reposant, elles peuvent se déconcentrer », ajoute-t-elle.

Selon Alice Guay, étudiante en histoire de l’art, aussi adepte de comédies romantiques, connaître le scénario entraîne un sentiment de sécurité. « Tu n’as qu’à embarquer dans le bateau et à profiter de ce que tu regardes parce que tu sais que ça va bien finir. C’est réconfortant et c’est le fun », dit-elle.

Entre réalité et fiction

« Les couples dans les films ont du sexe excellent, ils ne se chicanent jamais, et quand ils se chicanent après ils se retrouvent avec encore plus d’amour. Ce n’est pas la vraie vie, mais personne ne le dit aux nouvelles générations », déplore la thérapeute de couple et professeure de psychologie à l’UQAM, Francesca Capozzi.

Selon elle, les comédies romantiques participent à la construction d’un idéal qui n’est pas représentatif de la véritable vie de couple. Elles véhiculent aussi plusieurs stéréotypes. Par exemple, ces films placent souvent les relations amoureuses au cœur de la vie des personnages féminins.

« Ce n’est pas parce qu’on regarde quelque chose qui diffuse des stéréotypes qu’on va venir adopter ces stéréotypes », rappelle Juliette Chevet. Elle a observé que plusieurs des personnes qu’elle a rencontrées dans le cadre de ses recherches se montrent critiques de la représentation des relations dans les comédies romantiques.

Un peu de folie

S’éloigner du réel n’est pas forcément négatif non plus. « De dédramatiser, de désamorcer la vraie vie, ça fait du bien. La légèreté est très importante dans la relation de couple, parce que si on prend tout, tout le temps trop au sérieux, la vie de couple serait trop difficile », explique Francesca Capozzi.

Selon elle, il ne faut pas sous-estimer les bienfaits des comédies romantiques, tout en diversifiant les films que l’on consomme, afin de trouver un équilibre.

« [Il faut] un peu de folie, sinon qui déciderait de se marier aujourd’hui ? », s’exclame-t-elle.

Pour Alice Guay, ce conte de fées s’est réalisé. « Plus jeune c’était un problème parce que je disais à ma mère “maman, je veux un gars comme ça” et elle me disait “Alice, ça n’existe pas”. Finalement ça existe […] je voulais un gars comme dans les films et j’ai trouvé », confie-t-elle.

Mais devant quelle comédie romantique devrait-on rêvasser après une longue journée, que ce soit seul(e) ou accompagné(e) ? La palme d’or de la meilleure comédie romantique reviendrait à Coup de foudre à Notting Hill selon Alice Guay, et à Le bon côté des choses selon Francesca Capozzi.