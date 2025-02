Des uqamien(ne)s de 31 ans et plus affecté(e)s par la fin de l’offre jeunesse chez Desjardins

Depuis le 17 novembre 2024, les étudiant(e)s de 31 ans et plus n’ont plus accès au compte courant gratuit de l’offre jeunesse. Après plusieurs semaines, la frustration persiste chez certain(e)s étudiant(e)s touché(e)s qui peinent à comprendre la justification de ce changement.

C’est à travers une lettre reçue fin octobre qu’Alexandra Sawicki, mère de deux jeunes enfants et étudiante à temps plein au Baccalauréat en psychologie à l’UQAM, a découvert qu’elle devait maintenant se procurer un forfait ordinaire, exigeant des frais mensuels pour un compte courant.

L’option la moins chère pour un compte chez Desjardins impose des frais mensuels de 3,95 $ pour 12 transactions bancaires gratuites par mois. L’offre jeunesse était auparavant accessible à tout(e) étudiant(e) suivant une formation universitaire à temps plein, et donnait notamment accès à un compte chèque avec un forfait mensuel gratuit aux transactions illimitées.

« C’est comme si [Desjardins] s’attendait à ce qu’un parcours scolaire, ce soit ton baccalauréat, ta maîtrise, puis ton doctorat, mais que tu aies fini avant tes 30 ans », s’insurge Mme Sawicki. Les nouveaux étudiant(e)s au deuxième et troisième cycle à l’UQAM ont en moyenne 31 et 33 ans, selon une étude de l’Initiative réseau sur la population étudiante (IRPE), parue en 2022.

« L’instauration d’une limite d’âge pour les étudiants à temps plein permet à un large éventail de la clientèle étudiante de bénéficier de l’offre jeunesse sans avoir à limiter la durée de la gratuité après un certain nombre d’années d’études », indique par courriel Jean-Benoît Turcotti, porte-parole du Mouvement Desjardins.

La coopérative justifie cette limite d’âge par le fait qu’elle permet à l’ensemble des moins de 25 ans d’avoir accès à l’offre jeunesse « qu’ils soient étudiants ou non, alors qu’auparavant, elle se terminait à 21 ans pour les jeunes ayant terminé leurs études à temps plein ». « C’est donc une offre qui permet la gratuité plus longtemps, à plus de personnes », explique M. Turcotti.

Par comparaison, la Banque royale du Canada (RBC), la Banque Scotia et la Banque de Montréal n’imposent pas de limite d’âge à leur offre similaire, sous la condition que ses client(e)s soient étudiant(e)s à temps plein. La nouvelle offre jeunesse Desjardins serait toutefois plus avantageuse que la concurrence pour les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas aux études.

Des problèmes de communication

N’ayant pas choisi de nouveau forfait à la date butoir, Alexandra Sawicki a vu son compte courant modifié par la banque. « D’eux-mêmes, ils me l’ont mis à 15,40 $ par mois. Je l’ai changé après », dit Mme Sawicki.

Myriam Massicot, étudiante à la Maîtrise en sciences des religions à l’UQAM, affirme avoir vécu une situation similaire. « [Desjardins] m’ont mis sur un compte, je ne sais pas lequel, ça a été fait sans mon accord, sans mon avis, sans qu’on en ait discuté », dénonce-t-elle. L’étudiante n’avait pas pris connaissance du message de Desjardins par rapport à la fin de l’offre jeunesse et déplore que Desjardins ne l’ait pas appelée pour s’assurer qu’elle était bien au courant.

Les deux étudiantes disent avoir contacté la coopérative peu de temps après avoir pris connaissance de ce changement, notamment pour se plaindre du « caractère discriminatoire » de la mesure. « C’était une forme de discrimination, par l’âge », dénonce Mme Sawicki. Selon les deux femmes, les réponses du service à la clientèle de Desjardins étaient insatisfaisantes.

« [Le service à la clientèle] m’a suggéré d’aller plus loin dans ma plainte mais, à un moment donné, tout ce que je fais, c’est raconter la même affaire à des personnes différentes », soupire l’étudiante en psychologie, qui a fini par abandonner ses démarches, par dépit.