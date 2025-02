L’équipe du Montréal Campus est heureuse de vous annoncer la deuxième édition des bourses Montréal Campus!

En avril, six bourses seront remises pour féliciter le contenu des journalistes du Montréal Campus. Quatre bourses de 500 $ sont destinées à des journalistes qui ont effectué du travail pour les différents pupitres du journal étudiant – UQAM, Société, Culture et Multimédia (regroupant les pupitres Vidéo, Radio et Photo). De plus, deux bourses de 250 $ seront remises pour récompenser le travail de nos collaborateurs et collaboratrices. La première enveloppe de 250 $ récompensera l’implication des étudiant(e)s en première année du Baccalauréat en communication (journalisme). La deuxième encouragera la relève féminine du journal. La mise en place de ce programme a été possible grâce à l’implication et à l’engagement envers la relève des organismes de presse donateurs. Un énorme merci à La Presse, au Devoir, au Journal de Montréal, à Noovo Info, à Isabelle Maréchal et à Michael Nguyen.

Un jury indépendant composé de journalistes et d’ancien(ne)s membres du Montréal Campus sera chargé de la sélection des lauréat(e)s. Les prix seront remis le 23 avril, lors d’une cérémonie dont les détails vous seront annoncés ultérieurement.

Présentation des bourses :

Bourse MC x La Presse – 500 $

Cette bourse s’adresse aux journalistes qui veulent soumettre un texte écrit pour le pupitre Société.

Bourse MC x Le Devoir – 500 $

Cette bourse s’adresse aux journalistes qui veulent soumettre un texte écrit pour le pupitre Culture.

Bourse MC x Journal de Montréal – 500 $

Cette bourse s’adresse aux journalistes qui veulent soumettre un texte écrit pour le pupitre UQAM.

Bourse MC x Noovo Info – 500 $

Cette bourse s’adresse aux journalistes qui veulent soumettre un reportage multimédia (vidéo, audio ou photo) réalisé pour le pupitre Vidéo, pour le Radio-Campus ou pour la direction artistique.

Bourse excellence Michael Nguyen – 250 $

Cette bourse veut récompenser un contenu journalistique réalisé par les étudiant(e)s en première année exclusivement. Dès leurs débuts au Baccalauréat, ces étudiant(e)s ont su s’impliquer et prouver leur motivation à devenir journalistes. Le financement de ce prix est possible grâce à Michael Nguyen.

Bourse relève féminine Isabelle Maréchal – 250 $

Cette bourse veut récompenser un contenu journalistique réalisé par nos collaboratrices. Le financement de ce prix est possible grâce à la journaliste et animatrice aux ondes du 99,5 FM Isabelle Maréchal, elle-même ancienne journaliste du Montréal Campus.

Conditions :

Chaque collaborateur ou collaboratrice peut soumettre un maximum de deux contenus, pour deux catégories différentes (un texte seulement par catégorie).

Les contenus doivent avoir été publiés entre septembre 2024 et mars 2025.

Notez que les chroniques sont aussi acceptées.

La date limite pour poser une candidature est le 21 mars.

Comment poser sa candidature :

Envoyer un document PDF au montrealcampus@gmail.com comprenant les informations suivantes (un document par soumission, donc deux si vous choisissez de soumettre deux contenus) :

Lien vers l’article de votre choix

Prénom et nom

Programme universitaire et cohorte

Code permanent

Catégorie pour laquelle vous posez votre candidature

Nommer le courriel de la façon suivante : Candidature pour les bourses MC – Prénom et nom – Catégorie pour laquelle vous posez votre candidature (Culture, UQAM, Société, Multimédia, Excellence ou Relève féminine) | Exemple : Candidature pour les bourses MC – Alice Fournier – Multimédia

N’hésitez pas à contacter Alice Fournier sur ses réseaux sociaux ou au montrealcampus@gmail.com si vous avez des questions!