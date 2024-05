La pétanque, entre tradition et modernité

Les adeptes de pétanque cherchent à acquérir plus de reconnaissance, autant à l’échelle mondiale que locale, notamment pour participer aux Jeux olympiques.

Les Jeux olympiques (JO) de Paris de cette année représentaient une grande opportunité pour la pétanque d’accéder à une reconnaissance à l’échelle planétaire. La première apparition de la pétanque aux JO aurait pu avoir lieu dans son pays d’origine, la France. La désillusion a été grande pour la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (FIPJP) puisque c’est finalement le breakdance qui a été retenu comme nouveau sport olympique.

« On pensait que notre candidature allait être acceptée, on était même prêt à fêter », se remémore Bernard Aurouze, vice-président de la FIPJP. « Les Jeux olympiques, c’est une organisation qui se questionne beaucoup sur sa popularité auprès des jeunes. C’est ce qui nous a coûté la réussite de notre candidature. »

Los Angeles, la ville organisant les JO d’été de 2028, a déjà choisi d’exclure le breakdance de l’événement, sans toutefois inclure la pétanque. La prochaine occasion de participer aux JO pour ce sport de boules sera donc à Brisbane, en Australie, en 2032.

Un sport, vraiment?

Les sports de boules ne sont pas reconnus par Sport Canada, tandis qu’ils sont reconnus comme un sport par le Québec. « On travaille avec le Comité olympique canadien pour se faire reconnaître », assure M. Aurouze.

Antoine Chaput, pétanqueur depuis 13 ans, n’a pas tout de suite compris pourquoi les joueurs et les joueuses de pétanque affirmaient que c’était un sport. « Maintenant, j’ai fait beaucoup de compétitions et je comprends très bien pourquoi c’est catégorisé comme un sport. Ça devient un sport quand tu fais de la compétition », affirme-t-il.

D’après lui, c’est d’abord et avant tout un sport de stratégie : « Sur une partie d’une heure et demie, tu vas faire le geste de lancer la boule durant une minute. Le reste du temps, tu es concentré et tu réfléchis. »

Même constat pour Christopher Cottone, aujourd’hui adulte, mais joueur depuis son enfance.

« Il faut être très concentré pour jouer boule après boule sérieusement. C’est très demandant quand c’est du haut niveau. » Christopher Cottone

Mais hors de la compétition, peut-on catégoriser la pétanque comme un sport? « Là, ce n’est pas un sport. C’est un plaisir, une activité », déclare M. Chaput en parlant de sa partie du samedi après-midi entre ami(e)s.

Un sport francophone…

Traditionnellement, la pétanque est un sport joué en majorité par des francophones. Avec ses 300 000 licencié(e)s – le record pour un pays – la France est le centre mondial de la pétanque. « C’est un sport qui s’est en partie développé via le colonialisme français », explique M. Aurouze.

Cette domination se fait ressentir aux Championnats du monde de pétanque. Avec leurs 57 premières places et leurs 120 médailles toutes épreuves confondues, nos cousin(e)s français sont de loin les meilleur(e)s en pétanque.

En Amérique, le Québec est l’épicentre de la pétanque, mais sa pratique est ralentie par l’hiver. La construction de boulodromes – il en existe une trentaine au Québec – permet de pallier la situation. Ces centres, dans lesquels jouer à la pétanque peu importe la température devient possible, aident les boulistes à pratiquer leur passion.

… mais pas que!

Aujourd’hui, la pétanque est pratiquée à l’international. La Thaïlande est la deuxième nation avec le plus de médailles aux Championnats du monde. Vers le milieu du XXe siècle, la princesse Srinagarindra de Thaïlande s’est rendue en Europe et a découvert ce sport, duquel elle est immédiatement tombée amoureuse.

L’élite de la pétanque thaïlandaise est féminine : leur triplette (équipe de trois) senior a été sacrée championne du monde huit fois. Les Thaïlandaises ont aussi gagné l’or deux fois en doublette.

L’effervescence de la pétanque en Asie ne se limite pas aux frontières de la Thaïlande. Le Cambodge a remporté 14 médailles aux différentes épreuves du Championnat du monde, ce qui le place au sixième rang des nations les plus décorées, alors que le Laos a mis la main sur quatre de ces récompenses.