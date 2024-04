L’argent des étudiant(e)s s’envole à Atlanta

Trois associations facultaires de l’UQAM ont déboursé jusqu’à 11 000 $ de cotisations étudiantes pour financer la défense de personnes accusées de « terrorisme intérieur » aux États-Unis, selon leurs procès-verbaux.

Quelque 23 personnes ont été arrêtées et inculpées en mars 2023 pour avoir incendié de la machinerie, jeté des pierres, des briques, des cocktails Molotov et des feux d’artifice sur des agent(e)s de police à Atlanta.

Aucune des personnes arrêtées n’était étudiante à l’UQAM. Seulement une d’entre elles était canadienne.

Les chefs d’accusation de « terrorisme intérieur » sont passibles de 35 ans de prison. Ces individus manifestaient sur le futur site d’un méga centre de formation pour la police d’Atlanta pour lequel une forêt devrait être partiellement rasée.

Les violences ont eu lieu lors d’un festival organisé par le groupe Defend the Atlanta Forest. Quelques semaines plus tôt, une personne militante de 26 ans avait été tuée par un policier.

Entre le 23 mars et le 12 avril 2023, l’Association facultaire étudiante des arts (AFEA), l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation (ADEESE) et l’Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) auraient versé un montant combiné s’élevant jusqu’à 11000 $ à la campagne de soutien aux accusé(e)s d’Atlanta.

Décision à quorum « moral »

Tel qu’inscrit dans le procès-verbal de l’AG du 5 avril 2023, l’AFEA a fait « un don de 2000 $ à Solidarity Atlanta Mtl via le fonds d’autodéfense juridique de la CLAC [Convergence des luttes anticapitalistes] afin de couvrir les frais reliés à la défense et à la détention des camarades et amis-es arrêté.es ».

La CLAC est un groupe militant « qui s’oppos[e] à la violence de l’État et du capital ».

Il nous a été impossible de trouver quelconque information sur le groupe Solidarity Atlanta Mtl; l’organisation n’a pas de numéro, ni de site web ni de page Facebook ou Instagram. Elle n’est pas enregistrée au registre des entreprises.

La décision a été prise alors que l’AG était tenue à quorum « moral ». Cette disposition permet aux membres présent(e)s de prendre des décisions, peu importe leur nombre. Il n’est donc pas nécessaire d’atteindre le quorum prévu dans les règlements généraux.

Une information perdue

De son côté, l’ADEESE a cotisé jusqu’à 4000 $ pour appuyer « logistiquement et financièrement les initiatives de solidarité », peut-on lire dans un procès-verbal d’une AG également tenue à quorum « moral ».

L’association n’est pas en mesure de confirmer si le don a bel et bien été envoyé. Toutefois, puisque cette décision a été votée en AG, elle doit être « appliquée par le comité exécutif » , a indiqué l’ADEESE par courriel. « [C]onsidérant nos méthodes de fonctionnement et [nos règlements généraux], c’est ce qui est le plus probable. »

Pour justifier ce flou, l’association explique que la majorité des membres des comités exécutifs change chaque année. « C’est une période très courte où ces informations auraient été transmises, dans un moment où il y en a beaucoup à dire et à faire », précise l’ADEESE.

Selon un membre impliqué au sein de l’ADEESE qui a demandé l’anonymat par peur de représailles, cette dépense « est en accord avec les positions de l’ADEESE ». Dans son budget, l’association prévoit 20000 $ pour les « subventions à d’autres organismes externes », explique-t-il.

Quant à elle, l’AFESH a cotisé 5000 $ pour « rembourser les coûts d’organisation d’une levée de fond (vente de chandails, événements, etc.) » pour les arrêté(e)s de la forêt d’Atlanta, tel qu’indiqué dans un procès-verbal disponible sur son site web.

L’AFESH et l’AFEA ont refusé de répondre à nos questions. L’AFESH affirme s’être prévalue d’un mandat qui vise à ne pas parler aux journalistes.