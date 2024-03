Le Montréal Campus est allé à la rencontre de Marilou Prévost, bouncer au bar Le Date, situé dans le Village, à Montréal. Cette « videuse » d’expérience a su se tailler une voie dans un milieu presque entièrement masculin. Dans cette entrevue, elle révèle avec transparence et lucidité les dessous et les dessus du métier ainsi que les préjugés qui lui sont souvent attribués. Un portrait réalisé par Alice Young et Olivia-Jeri Pizzuco-Ennis.