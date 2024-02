Denis Villeneuve toujours au sommet de sa dune

C’est encore une fois en conjuguant des paysages désertiques époustouflants, une ambiance sonore poignante, un jeu d’acteur phénoménal et des dialogues tranchants que Denis Villeneuve se surpasse avec Dune : Deuxième partie.

Après Dune (2021), le réalisateur québécois revient à la charge en adaptant la deuxième moitié du premier roman de la série éponyme de Frank Herbert, publié en 1965. Dune était davantage un travail d’introduction, ayant pour but de familiariser le public avec l’œuvre d’Herbert. Dans cette deuxième partie, Villeneuve se permet de creuser son univers plus en profondeur, au grand plaisir des passionné(e)s de science-fiction.

L’histoire reprend directement là où elle avait été laissée, alors que Paul Atréides (Timothée Chalamet) vient de rencontrer les Fremen, dont Chani (Zendaya) et Stilgar (Javier Bardem).

Le premier acte de ce deuxième opus est principalement consacré à la culture fremen, ce peuple qui s’incorpore au désert et se terre dans les cavernes d’Arrakis afin de se cacher des vilains Harkonnen. C’est là qu’on y voit Paul et sa mère, Jessica (Rebecca Ferguson), apprendre le mode de vie et les coutumes fremen. Le fameux chevauchement du ver des sables, que Paul teste lui-même dans une scène grandiose, marquera certainement les esprits.

Après avoir inséré plusieurs notions géopolitiques dans la première partie, Villeneuve mise davantage sur la spiritualité dans Dune : Deuxième partie. Le rôle prophétique de Paul au sein des Fremen est un questionnement central tout au long du film. Sur cet aspect, les opinions des personnages de Chani et Stilgar sont diamétralement opposés, ce qui rend l’intrigue indubitablement plus intéressante.

Paul et Chani : une relation captivante qui va trop vite

Dans le roman de Frank Herbert, Chani occupe un rôle important qui n’est toutefois pas central. C’est différent dans le long métrage, où le réalisateur a tenu à ce que Chani soit souvent à l’écran. Loin d’être une mauvaise chose, puisque l’auditoire bénéficie encore plus des talents de l’actrice Zendaya.

La relation en dents de scie entre Paul et Chani est ainsi au cœur de l’œuvre. Or, on passe bien trop vite du dédain à l’intimité. Chani perçoit d’abord Paul comme un étranger ignorant qui ne vaut rien pour qu’en quelques scènes, ses sentiments envers lui changent complètement.

Le réalisateur natif de Gentilly, un petit village situé dans la ville de Bécancour, s’est cependant bien repris dans le traitement de cette relation ; elle prendra une tout autre dimension dans le dernier acte, chamboulant le lien entre les deux personnages.

L’œuvre de Denis Villeneuve rend bien justice au développement personnel de Paul Atréides qu’Herbert décrit dans son roman. Le jeu du prolifique Timothée Chalamet, qui excelle tout particulièrement lors du troisième acte, sert bien cette intention.

La chronologie, pas le point fort de Denis

C’est lors du deuxième acte que le film est à son plus bas, demeurant toutefois bien loin de la médiocrité. Le rythme s’accélère, mais la temporalité est difficile à déchiffrer, créant un certain déséquilibre dans l’histoire.

Contrairement au roman, où une ellipse d’environ trois ans scinde le récit, les péripéties du film se déroulent en seulement quelques mois. Difficile d’avaler tout ce que les personnages vivent et traversent dans les 2 h 46 du long métrage. L’absence de ce saut en avant laisse une impression amère que tout arrive trop rapidement.

Une technique digne de la puissance du désert

En ce qui concerne la dimension technique, ça frôle la perfection – au même niveau que la première partie. La direction photo de Greig Fraser est délicieuse pour la rétine, en particulier pour les plans du désert qui se marie au soleil couchant d’Arrakis, produisant une teinte orangée éclatante.

Feyd-Rautha, interprété par Austin Butler

L’immanquable séquence sur la planète de la famille Harkonnen, Giedi Prime, sort également du lot avec ses images entièrement en noir et blanc au contraste retentissant. Ce choix visuel se justifie par la pollution omniprésente sur la planète fortement industrialisée, qui enlève toute trace de couleur. Une représentation habile des mots de Frank Herbert, qui prouve indéniablement l’attention que Denis Villeneuve a portée à l’œuvre originale.

Hans Zimmer prouve encore une fois sa maîtrise de la musique avec une bande-son toujours aussi exceptionnelle, qui se fait ressentir principalement lors des scènes d’action, ajoutant une intensité lancinante à celles-ci. Des scènes efficaces et spectaculaires qui sont plus présentes que dans le premier opus.

Au niveau de la distribution, difficile de faire mieux. Austin Butler, qui s’est finalement détaché de son rôle d’Elvis, réussit à tirer son épingle du jeu en incarnant parfaitement le jeune Harkonnen sociopathe Feyd-Rautha. D’ailleurs, toutes les scènes où les Harkonnen sont au premier plan sont particulièrement délectables, quoique très violentes. Finalement, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Léa Seydoux, Christopher Walken et Stellan Skarsgård – pour ne nommer qu’eux – sont tout aussi excellent(e)s dans leurs rôles de soutien.

Avec Dune : Deuxième partie, Denis Villeneuve réussit, une fois de plus, à rester fidèle au roman, l’adaptation étant l’une des principales difficultés. Les quelques flous au niveau de la temporalité forment l’un des seuls défauts de ce méticuleux et ébouriffant long métrage de science-fiction.