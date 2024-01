MONTRÉAL CAMPUS EN NOUVELLE-ANGLETERRE

Madawaska, Maine

Le village d’Astérix existe bel et bien. Madawaska, de son nom, est la ville avec la plus francophone des États-Unis. Notre journaliste Antoine Pejot-Charrost s’y est rendu. Ce reportage fait partie du dossier Montréal Campus en Nouvelle-Angleterre. Consultez la chronique de Thomas Emmanuel Côté sur le français au New Hampshire.